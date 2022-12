Nergens begrijpen ze voetbalfans beter dan in Qatar

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Voetbaljournalisten zijn in feite entertainment-verslaggevers. Begrijp me niet verkeerd: ik vréét hun werk, maar met echte journalistiek heeft het – net als opiniemaken – weinig van doen. Het zijn betaalde voetbalfans. Ter vergelijking: oorlogsverslaggevers zijn zelden oorlogfans. Daarom voert Qatar een pr-campagne via voetbal en niet via oorlog. Dan schrijven er geen journalisten over, maar voornamelijk voetbalfans.

Mensen die niet van voetbal houden begrijpen niet hoeveel mensen die van voetbal houden van voetbal houden. Ze denken dat het voor ons voelt als een goede film, een mooi concert of een lekker restaurant. Maar als het eten niet te vreten is, gaat niemand die week erop terug naar datzelfde restaurant. Voetbalfans wel, die komen altijd terug. En als het de volgende keer bevalt, is de euforie groter dan bij welk entertainment dan ook. De zon schijnt weer en onze harten staan weer open. We zijn dan bereid alles wat eerder is gebeurd te vergeten en vergeven.

Voetbalfans denken in dagkoersen. Natuurlijk was de poulefase niet om aan te zien, maar daar hebben we het nu niet meer over. Tegen de VS ging het al een stuk beter en we staan nu in de kwartfinale. En misschien hadden we die poulefase ook wel nodig. Als je die niet had gespeeld, had je ook niets kunnen verbeteren.

In Qatar begrijpen ze de dagkoersmentaliteit van voetbalfans uitstekend. Maak het ze nu naar de zin en alles is vergeten en vergeven. Natuurlijk was de aanloop naar dit toernooi een schande, maar daar hebben we het nu niet meer over. De positie van gastarbeiders is al een stuk beter en er staan nu prachtige stadions. En misschien had het land dit WK ook wel nodig. Als dat hier niet was gespeeld, had je ook niets kunnen verbeteren.