Neil Young transformeert van ouwe hippie in een hedendaagse klimaatactivist ★★★☆☆

Het begint prachtig. Op de gemoedelijk driekwartsmaat van Love Earth zingt Neil Young dat we van de aarde moeten houden en dat die liefde dan vanzelf terugkomt. Het klinkt opwekkend in al zijn naïeve oprechtheid. Neil Youngs 42ste studioalbum transformeert de ouwe hippie in een hedendaagse klimaatactivist, met een rauwe warmte die rustiek aanvoelt. Alsof producer Rick Rubin de plaat in een schuur heeft opgenomen. Dat heeft zijn charme. Als je de oude mannen op Overhead en This Old Planet voor één microfoon hun best hoort doen voor hun koortjes, ga je door de knieën. Het harmonium en de mondharmonica van Walkin’ On the Road laten je zwieren tussen de strobalen. Maar in I Walk With You verzandt de spontaniteit in rommeligheid en gitaargruis. Je vermoedt dat daaronder ergens een mooi liedje schuilt.

Neil Young with Crazy Horse World Record rock/folk ★★★☆☆ Warner