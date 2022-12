Neil Barnes van Leftfield vindt zichzelf opnieuw uit – met de muziek die vroeger zo goed was ★★★☆☆

Neil Barnes van de Britse danceband Leftfield bracht in 2015 een verheugende comebackplaat uit, na vijftien jaar albumstilte. Daarna deed hij er opnieuw het zwijgen toe, naar nu blijkt omdat hij met persoonlijke problemen kampte en ernstig ziek werd. Barnes deed in die periode ook levenslessen op, zegt hij nu in interviews. Hij leerde zichzelf opnieuw naar muziek te luisteren en de eigen creativiteit weer eens helemaal om te gooien. Muziek maken alsof hij het voor het eerst deed.

Het is opmerkelijk dat hij met zijn tweede comebackplaat This Is What We Do toch weer is uitgekomen bij de dance die hem in de jaren negentig zo invloedrijk en aantrekkelijk maakte. Je kunt de dubbende techno met acidbliepjes van bijvoorbeeld de titeltrack ouderwets en weinig origineel noemen, maar je kunt de nieuwe Leftfield ook zien als een bevestiging van wat vroeger zo goed was.

Leftfield bracht de dance- en clubmuziek in 1995 naar het hart van de pop, met de magnifieke plaat Leftism. Barnes en zijn toenmalige muziekvriend Paul Daley produceerden licht dreigende en naar Jamaicaanse muziekcultuur hintende techno voor op de dansvloer, maar met de opwinding van de rock, die ook live van een podium kon spatten.

In This Is What We Do hangt opnieuw zo’n aangenaam broeierige, typisch Britse rave- en clubgroove, waarmee Leftfield, Underworld en bijvoorbeeld Orbital in de jaren negentig geschiedenis schreven. Fijn grimmig is de track Full Way Round, waarin de snerende zang van postpunkboegbeeld Grian Chatten van Fontaines D.C. de toon zet, naast zagende bassynthesizers. Mooi is ook de terugkeer van Lemn Sissay, die de klassieke plaat Leftism al van diepzinnige teksten voorzag. In Making a Difference beklaagt de dichter zich over de maatschappij, die maar niet ten goede verandert.

This Is What We Do is vooral een feest van herkenning, maar ook van doodgewoon danceplezier. Het is goed dat Neil Barnes wéér terug is.

Leftfield This Is What We Do Dance ★★★☆☆ Virgin