‘Need for Speed Unbound’ is de Bottas onder de racegames: in de top, niet aan de top ★★★☆☆

Visuele tierlantijnen in ‘Need for Speed Unbound’: rook als uit een stripalbum. Beeld Criterion Studios

De grootste verandering ten opzichte van al zijn voorgangers is niet dat Need for Speed Unbound eruitziet alsof Fast & Furious en Spider-Man: Into the Spider-Verse een kindje hebben gekregen. Ondanks de straatraces. Ondanks de wrakken die zijn opgepimpt tot superbolides. Ondanks de tenenkrommende dialogen, of het verhaaltje dat even plat is als een egel die de A1 probeerde over te steken. Ondanks het animatiefilmsausje waarmee alles is overgoten.

Nee. De opmerkelijkste noviteit is: voetgangers! Er zijn voetgangers!



‘Need for Speed’ is niet alleen een racegame, maar ook een reclamezuil, hier voor een merk rolplanken. Beeld Criterion Studios

Unbound is de eerste Need for Speed waarin zich andere, niet-gemotoriseerde weggebruikers voortbewegen. In de 28 jaar dat de racegamereeks nu bestaat oogde de wereld altijd als een reclamespotje voor ieder willekeurig automerk. Je zag een habitat vrijwel zonder bevolking, met geheel verlaten wegen waarop je naar hartelust iedere verkeerswet aan je laars kon lappen – en en passant ook veel natuurkundige principes. Blikschade en de zwaartekracht bestaan nog steeds niet in het universum van Need for Speed.

Snelheidsduivels

Niet dat de lopende inwoners erg blije ingezetenen zullen zijn van Lakeshore City, de stad die losjes is gebaseerd op Chicago. Want voetgangers zijn hun leven niet veilig in een metropool die vooral lijkt te dienen als parcours voor illegale straatraces.

Het is nog een geluk bij een ongeluk dat de voetgangers in Unbound over een haarscherp reactievermogen beschikken. Want ze maken zich steevast net op tijd uit de voeten als er weer eens snelheidsmaniak over het trottoir stuitert, zonder of met de politie op zijn hielen. Geen Carmageddon-taferelen in Unbound: hoe goed je je best ook doet, je krijgt geen bewoner onder je wielen.

Aan de Need for Speed-formule heeft Criterion Studios, de ontwikkelaar van dienst, niet te veel gesleuteld. De opdracht aan de gamer is om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen, liefst allemaal, om tot de koning van de straatraces te worden gekroond. De enigen die tussen jou en de dubieuze kroon staan – er vallen jaarlijks tientallen doden en gewonden bij straatraces in de VS – zijn je mederacers en de politie.

Het is zaak om de lange arm van de wet ver achter je laten, want wie een race niet eindigt in een safehouse raakt alle punten kwijt die hij tot dan toe had verzameld. Niet dat het moeilijk is om bij de kat-en-muisachtervolgingen de politie af te schudden. Hoewel agenten en hun meldcentrale voortdurend om versterkingen vragen, hijgt meestal slechts een handvol blauw-witte wagens de coureur in zijn nek en geeft de politie erg snel op. De politie in Unbound is meer Bromsnor dan Starsky & Hutch.

Illegale straatraces komen met hun eigen beeldtaal en vooral muziek: rap tot het je oren uitkomt. Beeld Criterion Studios

Visueel spektakel

De art direction in deze Need for Speed is zonder meer opmerkelijk. Coureurs, garagehouders en het publiek zijn tekenfilmfiguren. Uit de uitlaat van de auto’s schieten graffitivlammen, van de banden komen bij een flinke drift stripachtige wolken af. Maar het decor – Lakeshore City en omgeving – oogt behoorlijk realistisch, net als de 143 échte auto’s die erin rondkarren – van de Acura NSX 2017 tot de Volvo Amazon P130 1970.

Het is een curieuze mix. Racegames komen grofweg in twee smaken: of de auto’s en hun besturing worden levensecht nagebootst – denk aan Forza Motorsport of Gran Turismo – of de auto’s daveren als Dinky Toys over het beeldscherm. Need for Speed berijdt beide sporen. Ja, je rijdt in een Chevrolet Corvette Stingray Convertible 2020. En ja, die kan vliegen: als je van een hoge brug duikt, verschijnen er cartooneske vleugels aan de zijkant van je auto.

Criterion Studios mag worden geprezen voor de gedurfde aankleding. Of de animatie-elementen iets toevoegen is een tweede en vermoedelijk een kwestie van smaak. Onder de visuele tierlantijnen en eindeloze tweederangs rapmuziek zit een heel competente racegame.

Elke rijstijl valt te tunen en de computergestuurde tegenstanders zijn zelfs in de makkelijkste stand geen makke schapen die je even snel in de berm drukt. De kunstmatige intelligentie vliegt soms zelfs de bocht uit. Dan kleeft er plotseling een auto aan je bumper die seconden daarvoor nog kromgebogen op de vluchtstrook lag.

Een grotere afbreuk aan de beleving zijn het graatmagere verhaal en de stemmen. Vooral de stemmen. De dialogen moeten enorm streetwise klinken. Maar je hoort zevenvinkjesacteurs die in een warme, gecapitonneerde studio doen alsof ze uit een achterbuurt komen. Geen enkel moment wekken ze de indruk dat ze in een bolide zitten die met een noodvaart over de kasseien van Lakeshore raast.

Alles bij elkaar opgeteld is Need for Speed Unbound de Valtteri Bottas onder de racegames: hij rijdt mee met de groten, zonder er voorlopig een te worden.