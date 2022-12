Nee, het is geen exclusief Nederlands trekje om de korenwolf voor uitsterven te behoeden

De korenwolf Beeld Margot Holtman

Nee, de hamster, die roemrucht is onder de naam korenwolf, zullen we niet zien, ook al zijn we in een hamsterreservaat, bij Sibbe, in Zuid-Limburg. Aan overwinterende akkervogels geen gebrek vanwege de bewust niet geoogste granen en de kruidenmengsels hier, maar de korenwolven hebben de valpijpen van hun burchten afgesloten en zijn in winterslaap. Daaruit ontwaken ze af en toe, om te eten van de voorraad voedsel die ze in de afgelopen maanden hebben gehamsterd, en die is opgeslagen in een van de kamers in de burcht. Het gebeurt onder perceeltjes met spelt, luzerne, winterrogge en andere gewassen die hier blijven staan voor voedsel en dekking, op de voor hamsters geschikte Zuid-Limburgse lössgrond. In het voorjaar komen de hamsters weer tevoorschijn, maar ook dan blijft het bij veel predatoren gewilde prooidier liever ongezien.

Ik zag de korenwolf ooit wel, in Gaia Zoo in Kerkrade, in het kader van het fokprogramma voor wilde hamsters dat sinds 1999 bestaat. Fraai beestje, met zwarte oogjes, geelbruine vacht met witte vlekken en zwarte buik. Filmpjes van hamsterende wilde hamsters in het veld bestaan ook. Tot voor zestig jaar terug een gewoon verschijnsel. In de jaren vijftig waren er in Zuid-Limburg – in de rest van het land kwam de korenwolf niet voor – nog zeker tweeduizend burchten. Maar in 2002 werd in Heer, bij Maastricht, de laatste burcht aangetroffen. In andere landen in West-Europa gebeurde hetzelfde: de korenwolf dreigde te verdwijnen. Door het vroeger en efficiënter oogsten, door pesticiden, door schaalvergroting en de opkomst van monoculturen, door het vervangen van granen door maïs.

Ommekeer ten goede

Het dreigende uitsterven van de beschermde diersoort leidde tot rumoer en tot de komst van reservaatjes, tot hamstervriendelijk beheer op delen van boerenland en tot een fokprogramma, waarvoor ook de laatste Limburgse hamsters werden ingezet. Dat leek aanvankelijk crescendo te gaan, in 2007 waren er weer twaalfhonderd burchten, maar in 2017-2018 zakten de aantallen in, na een extreem nat jaar. Een paar honderd burchten worden er de laatste jaren geteld, en nog altijd worden er hamsters uit het fokprogramma bijgeplaatst.

Maar Gerard Müskens, met wie ik hier vandaag ben, denkt dat het goed kan komen, dat er ooit weer vijftienhonderd burchten zijn en de hamster op eigen benen kan staan. Müskens is als ecoloog betrokken bij het hamsterprogramma, en volgt ook de ontwikkelingen in het buitenland. Want nee, het is geen exclusief Nederlands trekje om de korenwolf voor uitsterven te behoeden. In Duitsland is op sommige plekken de ommekeer ten goede al bereikt. Müskens: ‘Eenmaal voorbij het dode punt kan het snel gaan. Dan gaan de hamsters ook nieuwe gebieden bezetten.’

Intussen vindt veel onderzoek plaats. Müskens: ‘We weten nu dat de worpgrootte bij hamsters achterblijft. Die moet gemiddeld op acht jongen liggen om de populatie op peil te houden. In de praktijk ligt de worpgrootte lager, terwijl hamsters bij een goed voedselaanbod in het eerste jaar wel twaalf jongen kunnen grootbrengen. Het lijkt vooral een voedselkwestie te zijn, een gebrek aan eiwitten en insecten in het veld.’

Groene akkers

Müskens baseert zijn voorzichtige optimisme mede op recente ontwikkelingen in het agrarische natuurbeheer in Limburg. ‘Meer strokenteelt, minder bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest, meer ondergroei door het gebruik van groenbemesters. Daarnaast komen stroken waar granen wel worden geoogst, maar met een arenstripper, waardoor de stengel blijft staan. Zo krijg je extra voedsel en dekking.’ Door meer van dit soort ‘groene akkers’ zou het vanaf nu ieder jaar een beetje beter moeten gaan.

De hamsters, intussen, weten nog niets van die veranderingen. Zij slapen.