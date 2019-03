Nederlandse radiozenders weten het niet zeker: moeten ze Michael Jackson nog draaien?

Fans van Michael Jackson protesteren voor aanvang van het uitzenden van Leaving Neverland voor de redactie van Channel 4 in Londen, 06-03-2019. Beeld Hollandse Hoogte

In Nederland besloot het Noord-Hollandse radiostation, NH Radio, afgelopen week Jacksons muziek voorlopig niet te draaien. ‘Het is vrij simpel: we vinden het nu niet gepast om de muziek te draaien. De muziek kan niet op dezelfde manier worden ervaren als voorheen want het heeft een bepaalde lading gekregen’, zegt stationmanager Arjan Snijders. ‘In plaats van een prettige plaat om naar te luisteren, is een nummer van Michael Jackson nu een ‘item’ geworden.”

NH Radio is vooralsnog het enige radiostation in Nederland die muziek van Michael Jackson boycot. De radiozenders van Talpa (o.a. Radio 10 en Radio Veronica) en NPO (o.a. Radio 1, Radio 2 en 3FM) laten weten de muziek van Jackson gewoon te blijven draaien. Maar individuele dj’s van de omroepen kunnen besluiten om een bepaalde artiest niet meer te draaien, zegt woordvoerder NPO Thijs van Soest.

Zo kiest 3FM-dj Sander Hoogendoorn ervoor Jackson voorlopig niet te draaien: ‘De kwestie ligt op dit moment erg gevoelig, ik wil slachtoffers van seksueel misbruik niet het gevoel geven dat er niet naar hen wordt geluisterd.’ Volgens hem maken dj’s die Jackson wel draaien een statement: ‘Ik heb het gevoel dat je op dit moment een kant moet kiezen, door zijn muziek wel te draaien kies je die van Jackson.’ Collega 3FM-dj Eva Koreman sluit zich bij Hoogendoorn aan: ‘Ik denk dat je het privéleven van een artiest los kan zien van de muziek, tot dat het anderen heeft geschaad en er slachtoffers bij betrokken zijn.’

Radio 10-dj Gerard Ekdom kiest er daarentegen wel voor om Jackson te draaien: ‘We hebben het hier over Michael Jackson, hij is baanbrekend geweest en elke artiest die nu een hit heeft, is schatplichtig aan hem.’ In zijn uitzending van 1 maart stelde hij de vraag of ook andere artiesten binnen deze discussie vallen en daarom niet meer zouden moeten worden gedraaid. De persoonlijke levens van artiesten als James Brown, Elvis Presley of John Lennon geven ook aanleiding tot een boycot, volgens Ekdom in de uitzending.

‘Het is ongelofelijk dat er beslissingen worden gemaakt op basis van een documentaire die nog niet eens is uitgezonden’, vindt Radio 2-dj Wouter van der Goes. 'Ik hoop dat radiozenders met beide benen op de grond blijven staan. Een documentaire blijft een documentaire. Of het waar is wat Michael Jackson heeft gedaan of niet, blijft in het midden.’

De meeste radiozenders kiezen ervoor om de reactie ‘van de luisteraar’ na de uitzending van Leaving Neverland af te wachten. Talpa en NPO zetten de waardering van de luisteraar voorop; zolang luisteraars zeggen de muziek te waarderen, blijft deze te horen op de radio. Qmusic-DJ Wim van Helden wil wel het gesprek blijven aangaan met de luisteraars: 'Ik benoem in de uitzendingen wat er speelt. Uiteindelijk bepaalt de luisteraar.’