Nederlandse pop nog altijd ongekend populair, maar Justin Bieber is de meest gestreamde artiest

Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Kevin, Dua Lipa, Bad Bunny en Maan Beeld Getty Images

Het Nederlandstalige lied, van hiphop tot liefdesballade, is nog altijd ongekend populair in eigen land. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van streamingdienst Spotify. Toch gaat een Canadees met de hoogste eer aan de haal: zanger Justin Bieber is in Nederland het afgelopen jaar het meest gestreamd. De wereldwijd het meest afgespeelde artiest is, net als vorig jaar, de Puerto Ricaanse reggaetonster Bad Bunny.

Het jaaroverzicht van Spotify is een lijst – een van de vele in december – waar muziekstreamers naar uitkijken. Alle Spotify-gebruikers krijgen deze week bovendien een weergave te zien van hun eigen luistergedrag op de muziek-app, in het persoonlijke overzicht ‘Spotify Wrapped’. De Zweedse streamingdienst knoopt aan de jaarcijfers een wereldwijde data-analyse vast; die geeft een goed beeld van de populariteit van de grootste artiesten en genres.

Opmerkelijk is de aanhoudende populariteit van Nederlandstalige popmuziek. In de top-10 van meest gestreamde artiesten in Nederland prijken maar liefst zeven Nederlandse artiesten, die allen rappen en zingen in de eigen taal. Lijpe, Snelle, Josylvio, Kevin, Lil’ Kleine, Frenna en Ronnie Flex, allemaal mannen, hoeven alleen Justin Bieber, Ed Sheeran en David Guetta naast zich te dulden – nóg drie mannen.

Bieber voert de Nederlandse top-10 aan, met op nummer 2 rapper Kevin en op 3 rapper Frenna. De hoogst genoteerde vrouwelijke artiest is de Brits-Kosovaarse zangeres Dua Lipa, op nummer 13. Opvallend is het ontbreken van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift in de Nederlandse ranglijst. In het mondiale speelveld is Swift net na Bad Bunny de populairste artiest. In Nederland haalt zij zelfs de top-25 niet.

De momenteel grootste popster Adele is ook niet terug te vinden in het overzicht: haar verkooprecords brekende album 30 verscheen vorige maand, en dat is te laat voor een notering in het jaaroverzicht. Taylor Swift bracht eind vorig jaar wel nieuw werk uit (Evermore) en maakt momenteel bovendien furore met haar opnieuw opgenomen klassieke platen, zoals de twee weken geleden verschenen albumhit Red (Taylor’s Version).

Ook de uitslag van de belangrijke ranglijst voor het meest gedraaide lied in Nederland is opvallend. Op nummer 1 staat geen internationale wereldhit, maar het opgewekte discoliedje Blijven slapen van Maan en Snelle. In de top-10 van meest gedraaide tracks staat het duo Suzan & Freek op plek 7, met het lied Goud. Net boven hen prijkt dj Tiësto, met zijn mondiale dancehit The Business.

De grootste wereldhit op Spotify komt van de Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo. Het nummer Driver’s License, dat zij schreef op haar 17de, staat nog boven Montero (Call Me by Your Name) van het hiphopfenomeen Lil Nas X. Opvallend is ook het succes van de Italiaanse Songfestivalwinnaar Måneskin. Hun lied Beggin’, dat vier jaar geleden al werd uitgebracht, staat nu op nummer 10 in de lijst van meest gedraaide nummers wereldwijd.