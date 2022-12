‘Nederlandse natuur’: een compleet geregisseerde flora waarin de fauna eigenlijk niet welkom is

Op sociale media circuleren weleens foto’s van dieren die tussen de genadeloze spaken van een e-bike zijn terechtgekomen. De laatste die ik zag, was van een reiger die ergens in Amsterdam onthoofd werd door een Vanmoof. De bestuurder was er met wat kleerscheuren vanaf gekomen, stond erbij.

De korte documentaire De stand van het gras – dinsdagavond op NPO2, nu al te zien op NPO Start – onderzoekt de relatie tussen mens en natuur, meer specifiek die tussen het gazon en diens eigenaar. Duidelijk wordt hoe de mens, bewapend met technologie, de natuur steeds meer naar zijn hand zet: er worden vlogs bekeken over hoe je gras het best laat groeien; robotmaaiers hebben een eigen huisje in de tuin. Hele grasmatten worden afgestroopt om plaats te maken voor kunstgras. ‘Lekker makkelijk in het onderhoud’, hoor je de hovenier nog zeggen.

De camera kiest in De stand van het gras een niet-menselijk standpunt: ze beweegt laag over de grond, filmt vanuit bomen, uit de lucht. Het levert een portret op van wat je ‘Nederlandse natuur’ kunt noemen: uitgegraven meertjes, bomen in nette rijen, heggen die enkel dienen als afscheiding. Een compleet geregisseerde flora waarin de fauna eigenlijk niet welkom is. Bijna ontroerend is het beeld van een regenworm die lusteloos over tuintegels kruipt, terwijl zijn heimat – het afgestroopte gras – wordt afgevoerd.

Twee hovenieren plaatsen kunstgras in documentaire ‘De stand van het gras’. Beeld NPO Start

Een NIMBY-grap (Not In My Backyard) is snel gemaakt tijdens het kijken, maar zou het mensbeeld dat naar voren komt uit De stand van het gras tekortdoen. Uit al dat maaien, zaaien, harken en mesten spreekt ook een vorm van liefde voor de eigen, kleine omgeving. Een vorm van aandacht die weliswaar doorgeschoten is en eendimensionaal, maar daarom niet minder oprecht. (Het zou trouwens ook vreemd zijn als deze mensen zich in hun tuin van tien vierkante meter zouden gedragen als Freek Vonk.)

Als je een nieuwbouwhuis koopt, moet je niet alleen het huis vormgeven, maar ook de tuin, vertelde Froukje de Both gister aan het einde van de middag bij Eigen huis en tuin op RTL 4. En daar hoef je heus geen tuinarchitect voor te zijn, zo getuigde Thera uit Elst. Zij wilde graag een tuin met veel hoekjes die niet veeleisend is in onderhoud. Dat resulteerde in een buitenhaard, een pergola, zo’n hippe ei-stoel en een volledig met grind overgoten gazon, alles zelf bij elkaar gezocht in een grijs kleurenpallet.

Eigen huis-kok Hugo had nog een tip voor iedereen die zich deze kerst minder ondermijnend wil opstellen richting de natuur: hij haalt elk jaar dezelfde boom naar binnen, mét kluit, om die na kerst weer buiten te zetten. De Both begreep het niet, wat bedoelde Hugo, haalde hij elk jaar dezelfde nepboom van zolder? Ach, wat maakte het uit, ze gingen aan de slag met een bietenpuree. De stukken biet lieten ze lekker groot. De Both: ‘Zodat je ziet wat je aan het eten bent.’