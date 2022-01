Nederlandse dansgezelschappen in problemen door internationale coronaregels

Met de choreografie Simple Things van Hans van Manen hoopt NDT2 in februari in het Verenigd Koninkrijk te kunnen optreden. Beeld Joris-Jan Bos

Jong Oranje, maar dan met tien nationaliteiten, zo zou je NDT2 kunnen omschrijven. Achttien leden van de jonge tak van Nederlands Dans Theater – tussen de 17 en 23 jaar en geboren in landen als Taiwan, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Portugal, Frankrijk en Nederland – vormen de aanstormende wereldtop in moderne dans. Om definitief door te breken zijn optredens op grote, internationale podia noodzakelijk. En omdat een danscarrière vanwege de fysieke eisen extreem kort is, zouden die optredens nu moeten plaatsvinden.

Zo staan de NDT2-dansers te trappelen om half februari af te reizen naar het Verenigd Koninkrijk, voor een tournee van vijf weken langs Britse theaters. Hun collega's van NDT1 staan in maart geprogrammeerd in Athene en Ludwigsburg. Stuttgart, Dublin en Edinburgh wachten ook nog.

Maar Willemijn Maas, zakelijk directeur van het Haagse gezelschap, weet niet of de geplande tournees door kunnen gaan. ‘Door de voortdurend wisselende corona-eisen is het varen in de mist. Als dansers na afloop een week in quarantaine moeten, hebben wij een probleem. En wat als een danser onderweg besmet raakt en in isolatie moet, terwijl de rest doorreist? De risico’s zijn groot, de alternatieven gering.’

Met de choreografie Impasse van Johan Inger hoopt NDT2 in februari door het Verenigd Koninkrijk te kunnen toeren Beeld Joris-Jan Bos

Ook Jan Baanstra van jeugddansgezelschap De Stilte worstelt met de bezetting voor optredens in België, Duitsland, Italië en Frankrijk. ‘Ik heb een extra danser moeten aannemen, omdat een aantal van onze veertien dansers niet is gevaccineerd. Eén vanwege medische redenen, anderen vanwege principiële bezwaren.’

Behalve de onvoorspelbare reisregels binnen Europa baart ook de achterblijvende vaccinatiegraad onder dansers zorgen, al zijn er geen precieze cijfers. Maas: ‘We mogen als werkgever er wel naar vragen, maar werknemers zijn niet verplicht te antwoorden. Een tournee naar Duitsland leverde vorig jaar geen probleem op.’ Scapino Ballet Rotterdam weet dat op één na alle dansers zijn gevaccineerd. Algemeen directeur Erik Pals: ‘Toen we in september voor een optreden in Boedapest vroegen voor wie we een officiële PCR-test moesten bestellen, bleek één iemand die nodig te hebben.’

Andere gezelschappen gaan ervan uit dat een kwart ongevaccineerd is. Choreograaf en artistiek leider Conny Janssen van Conny Janssen Danst weet dat vaccineren in haar gezelschap niet vanzelfsprekend is. ‘Hun lichaam is hun instrument en hun kapitaal. Anderhalve meter afstand is in dit vak onmogelijk. We testen twee keer per week. Ik wil alle dansers beschermen en behandel iedereen gelijk. Daarom ga ik met elk van hen persoonlijk in gesprek. Ik wil dat iedere danser zich veilig voelt. Met mijn veertienkoppig tableau heb ik niet de luxe een danser thuis te laten.’

Baanstra spreekt desgevraagd een vermoeden uit waarom dansers sneller geneigd zijn te vertrouwen op hun eigen immuunsysteem. ‘Ze zijn jong, enorm fit en leven extreem gezond.’ Van buitenlandse dansers kan hij zich voorstellen dat ze vanuit hun thuisfront andere informatie en adviezen krijgen dan hier in Nederland. ‘Bovendien behoorde hun leeftijdscategorie lange tijd niet tot de risicogroep.’

De Stilte danst Vliegende Koe (4+) van choreograaf Jack Timmermans op 12 januari in L'Opéra de Saint-Étienne in Frankrijk Beeld Hans Gerritsen

Nu veel dansers tussen Kerst en Nieuwjaar naar huis zijn geweest, heeft een aantal zich vanwege aangescherpte reisregels alsnog laten vaccineren. Een boosterprik mag dan pas weer over drie maanden, zodat zij nu bijvoorbeeld Oostenrijk nog niet in kunnen.

Maas benadrukt dat het langzamerhand persoonlijk maatwerk vereist om vaccinatiebewijzen, gezondheidsverklaringen, officiële testuitslagen en in het buitenland gehaalde boosterprikken voor de wisselende grenscontroles inzichtelijk te krijgen. ‘Terwijl je dus officieel als werkgever geen persoonlijk mapje per danser mag maken.’ Het is zo gecompliceerd dat ze verzucht: ‘Was er maar één Europees beleid. We hebben namelijk nog lang met deze nieuwe werkelijkheid te maken.’

Bijna alle Nederlandse dansgezelschappen staan over de grens hoog aangeschreven, van Club Guy & Roni tot Ann Van den Broek, van Introdans tot Het Nationale Ballet en van De Stilte tot Scapino Ballet Rotterdam en NDT. In 2021 ging echter al een streep door tournees buiten Europa. Baanstra: ‘Wij worden veel gevraagd in China, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Maar die grenzen zijn dicht.’

Nu de gezelschappen zich op Europa richten, prijst Baanstra zich nog gelukkig met een toenemend aantal verzoeken. ‘Maar dan moet ik wel voldoende dansers hebben om te toeren. Ik heb net een gesprek moeten voeren met onze danseres die vanwege een allergie niet kan worden gevaccineerd. Ze mag wel repeteren maar waarschijnlijk niet mee op tournee. Dat vreet aan motivatie. We worden hier allemaal ongelukkig van.’

Janssen zegt ook te kampen met dansers die in genomineerde choreografieën van collega’s zitten en voor buitenlandse competities zijn geselecteerd: ‘Zo’n kans is enorm belangrijk. Maar welke gevolgen heeft dit voor mijn gezelschap, 2G-eisen en andere coronamaatregelen?’ Enkele van haar dansers, bijvoorbeeld uit Azië, waren al anderhalf jaar niet naar huis geweest. ‘Rond Kerst heb ik ze wel laten gaan, met het verzoek op tijd terug te keren in verband met quarantaine-eisen. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid. Ik ontwijk drukke gelegenheden. Snufneuzen vraag ik thuis te blijven. Maar dansers moeten kunnen reizen. Anders ontwikkelen ze een ziek hart.’