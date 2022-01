Nederlands tintje aan Royal Mail-zegels voor jubilerende Rolling Stones

De foto van Frans Schellekens op de Rolling Stones-postzegel van de Royal Mail. Beeld Royal Mail

Schellekens wist tijdens het concert dat The Stones op 30 augustus 1995 in de Rotterdamse Kuip gaven, achter de coulissen te komen. Zo kon hij van heel dichtbij een foto maken van gitarist Keith Richards. Het resultaat is ‘best wel uniek’, vindt zus Dorothé Schellekens, die het archief van haar broer beheert. ‘Normaliter krijgen fotografen bij dat soort grote optredens tien minuten voor het podium en dan moeten ze moven.’

De Royal Mail selecteerde de foto van Schellekens uit de 17.263 beelden die het internationale fotopersbureau Getty van Richards heeft. De fotograaf had daar in 2010 zijn gehele oeuvre ondergebracht.

Op de fiets langs podia

Schellekens fotografeerde in de jaren tachtig en negentig vele muzikanten, onder andere voor de Volkskrant. Op zijn fiets ging hij alle Amsterdamse podia af, van Paradiso tot het Bimhuis, waar hij jarenlang achter de bar werkte. ‘Het was een geweldige tijd voor hem’, herinnert zijn zus zich. ‘Hij woonde zulke spectaculaire concerten bij, soms wel drie of vier op een dag, en dat de hele week door.’

Zijn grote liefde was de jazz. In zijn oeuvre passeren dan ook vele jazzlegendes de revu. Beroemd is bijvoorbeeld de foto van Miles Davis in de taxi waarmee hij in 1984 arriveerde op het North Sea Jazz Festival.

Schellekens’ foto van Richards werd een jaar geleden aangekocht door de Royal Mail. Indertijd stond zijn urn nog bij zus Dorothé Schellekens in de vensterbank. ‘Toen hebben we hem met de opbrengst een mooi plekje gegeven op begraafplaats Zorgvlied. Daar is hij vorig jaar mei bijgezet.’

Verrassend en ontroerend

Op de begrafenis gonsde het van de geruchten over een Britse postzegel met een echte Schellekens erop. Maar de Royal Mail wilde dit nooit bevestigen. Daarom was het voor de familie alsnog een verrassing toen de postdienst deze week de speciale Stones-zegels presenteerde.

Verrassend én ontroerend, vertelt zijn zus. ‘Het is erkenning voor alles wat Frans heeft gedaan. Jammer dat hij dat niet meer mag meemaken, maar op deze manier leeft hij toch voort.’