Nederlands Dans Theater wint de Zwaan voor indrukwekkendste dansvoorstelling

Figures in Extinction [1.0] , gecreëerd bij Nederlands Dans Theater door de Canadese topchoreograaf Crystal Pite en Engelse theaterregisseur Simon McBurney, heeft de Zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie 2022 gewonnen. Beeld Rahi Rezvani

Toen Dalton Jansen (29) vorig jaar 10 duizend euro won (de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2021), verraste de Rotterdamse choreograaf publiek en jury door tijdens zijn dankwoord te beloven het prijzengeld met de twee overige genomineerden te delen. De burgemeester van Maastricht verhoogde het bedrag met de helft, zodat alle drie met een werkbaar productiebedrag naar huis gingen.

De eervolle prijs die Jansen vrijdagavond kreeg tijdens het Gala van de Nederlandse Dans in Maastricht, valt echter niet te delen. De Jonge Zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie 2022, voor het eerst uitgereikt op initiatief van de jeugddanssector en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, is een bronzen beeld, ontworpen door kunstenaar en choreograaf Toer van Schayk.

De onderscheiding krijgt Jansen voor zijn deels autobiografische jongerenvoorstelling Birds (12+, 2022), gemaakt bij jongerenproductiehuis Dox en Productiehuis Theater Rotterdam: een eerlijke, rauwe choreografie (vier sterren van de Volkskrant) over zijn ‘abonnement op eenzaamheid’, zoals Jansen zijn vijftienjarig verblijf in de jeugdzorg noemde. In een emotioneel dankwoord droeg hij de Jonge Zwaan op aan alle jongeren in de jeugdzorg.

Juryvoorzitter Liesbeth Wildschut reikt de Jonge Zwaan voor de indrukwekkendste jeugddansproductie 2022 uit aan choreograaf Dalton Jansen voor zijn voorstelling Birds. Beeld Sjoerd Derine

De andere Jonge Zwaan, voor de indrukwekkendste dansprestatie in een jeugd- of jongerenvoorstelling uit afgelopen seizoen, ging naar ‘eersteklas entertainer’ Dietrich Pott (36) voor zijn ‘ingewikkeldste breakdancecombinaties’ in de voorstelling B-Boy / XL (12+) van Maas Theater en Dans. ‘De zwaartekracht lijkt geen vat op hem te krijgen’, aldus de jury over deze eveneens nieuw ingestelde jeugddansprijs.

Lloyd Marengo ontvangt de Gouden Zwaan uit handen van Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Beeld Sjoerd Derine

Ook de Rotterdamse hiphoppionier Lloyd Marengo (49) viel tijdens het openingsgala van de Nederlandse Dansdagen in de prijzen: hem werd de Gouden Zwaan toegekend voor zijn ‘voortrekkersrol in de tweede breakdancegolf in de jaren negentig in Nederland’, ‘zijn onmiskenbaar grote inzet voor de community’ en ‘de bijzondere wijze waarop hij hiphop op het podium brengt, zonder de schoonheid en rauwheid van de cultuur te verliezen’, zo schrijft de jury.

Nog meer winst voor de breakdancegemeenschap: danser Simon Bus (33) won de Innovatieprijs Nederlandse Dansdagen Maastricht van 25 duizend euro (mede gefinancierd door de Gemeente Maastricht) voor een nieuw dansstuk, dat volgend jaar tijdens de Dansdagen in première gaat.

Young Gyu Choi in 7e Symfonie van Toer van Schayk bij Het Nationale Ballet. Beeld HANS GERRITSEN

Balletdanser Young Gyu Choi (32) won de prestigieuze Zwaan voor de indrukwekkendste dansprestatie 2022 voor de ‘fenomenale technische beheersing en bevlogen virtuositeit’ van zijn rol in de 7e Symfonie van Toer van Schayk bij Het Nationale Ballet. De jury roemt zijn uitzonderlijke sprongkracht: ‘Schijnbaar moeiteloos schakelt Young Gyu Choi tussen de verschillende werelden van moderne klassiekers en eigentijdse balletten en schittert hij in de werken van wereldvermaarde choreografen.’

Eerste solist Young Gyu Choi, winnaar van de Zwaan voor de beste dansprestatie 2022, in Raymonda (2022) van Het Nationale Ballet. Beeld Marc Haegeman

De Zuid-Koreaan, die elf jaar bij Het Nationale Ballet danst, waarvan zes als eerste solist, liet hiermee de genomineerde dansers Kris Mohammed Adem (in Storm van LeineRoebana) en Shailesh Bahoran (in Kishan door zijn IRC Company) nipt achter zich.

Uiteindelijk maakte Figures in Extinction [1.0], gecreëerd bij Nederlands Dans Theater door de Canadese topchoreograaf Crystal Pite en Engelse theaterregisseur Simon McBurney, een onuitwisbare indruk op de VSCD-jury. De Zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie 2022 werd onder luid tromgeroffel uitgereikt aan artistiek directeur Emily Molnar van NDT. De jury roemde de dansers die ‘in de huid kruipen van uitgestorven diersoorten en op fenomenale wijze smeltende ijskappen en het onderwaterleven in beeld brengen. Een overrompelende totaalervaring die blijft nadreunen.’