Nederlands Dans Theater schort samenwerking op met Duitse choreograaf die met poep gooide

Choreograaf Marco Goecke. Beeld Daniel Cohen

De Duitse choreograaf Marco Goecke belaagde op 11 februari in Hannover de Duitse dansrecensent Wiebke Hüster van de Frankfurter Allgemeine Zeitung met een zak hondenpoep. Hij was boos over haar negatieve oordeel over de avondvullende voorstelling In the Dutch Mountains. Die was kort daarvoor in première gegaan bij het Nederlands Dans Theater in Den Haag.

Goecke bood later weliswaar excuses aan voor dit strafbare feit, maar hij voegde daar een ‘opmerkelijk staaltje victim blaming’ aan toe, zo oordelen de vijftig Nederlandse ondertekenaars van de open brief aan de directie en het bestuur van het NDT. Goecke maakte stevige verwijten aan de kunstkritiek in het algemeen, en aan danscriticus Wiebke Hüster in het bijzonder. Zij en haar werkveld zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ‘destructieve en kwetsende verslaggeving’.

Giftige ‘excuses’

Bij de Staatsoper Hannover, waar het poepincident plaatsvond, werd Goecke vrijwel direct ontslagen. De Duitse journalistenbond veroordeelde de actie als een aanval op de persvrijheid. Volgens de ondertekenaars van de open brief had het NDT de kwestie echter afgedaan als een incident.

‘Het zonder repercussies accepteren van de giftige ‘excuses’ van Goecke zien wij als een onaanvaardbare reactie op diens aanval op een journaliste’, stellen ze. De brief verscheen donderdagochtend op de site van de Theaterkrant, het grootste onlinetheaterplatform van Nederland. In de brief werd gewezen op het feit dat journalisten steeds vaker te maken krijgen met agressie of bedreiging.

Naast auteurs van de Theaterkrant werd de brief ook ondertekend door een aantal recensenten en kunstjournalisten van NRC, Trouw, Het Parool, Elsevier en de Volkskrant. De ondertekenaars eisten van Goecke ‘welgemeende excuses zonder voorbehoud’. Het NDT zou de vaste gastchoreograaf daartoe moeten bewegen. Anders zouden ze voortaan geen voorstellingen van Goecke meer recenseren.

‘Bredere discussie’

Nieuwe excuses van de Duitse choreograaf bleven donderdag uit. De samenwerking met Goecke is opgeschort, maar het NDT zal wel zijn bestaand repertoire, dat is gemaakt in samenwerking met de dansers en het team van NDT, voortzetten. Het gezelschap is momenteel op tournee met zijn voorstelling In the Dutch Mountains.

Het NDT benadrukt de gebeurtenis in Hannover ‘in alle toonaarden’ af te keuren. ‘Als we dat niet duidelijk genoeg hebben gesteld, dan spijt ons dat. Ook NDT ziet deze gebeurtenis als een aanval op de persvrijheid.’ Het NDT zegt in de verklaring graag te willen bijdragen aan ‘een constructieve dialoog over de relatie tussen journalisten en medewerkers die betrokken zijn bij artistieke producties. Wij zien dit als een bredere discussie tussen de kunstsector en zijn recensenten.’