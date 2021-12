Nederlands Dans Theater 1 levert een overdaad aan nieuwe energie op

N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N. van choreograaf William Forsythe door Nederlands Dans Theater 1. Beeld Rahi Rezvani

Je moet wel een beetje van fysiek denken houden. Wie een middagvullend programma samenstelt met drie choreografieën uit het oeuvre van balletvernieuwer William Forsythe (71), weet dat de toeschouwer wordt uitgedaagd in Forsythes postmoderne ideeën over het deconstrueren van taal en beweging mee te gaan. Wie dat aandurft, krijgt bij Woven State van Nederlands Dans Theater 1 echter ook wat spannends cadeau.

Zo heeft Forsythe onverwacht, puur via een videoverbinding, toch een nieuw werk gecreëerd voor de topgroep van het Haagse gezelschap: N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N. Hierin blijft hij trouw aan zijn creatieve manier van modulair bouwen met choreografische elementen. Oorspronkelijk is N.N.N.N. een studieus kwartet uit 2002, waarin hij onderzoekt hoe vier mannelijke dansers met de swing van een arm, de knik van een knie en de drop van een been gezamenlijk een muzikale danspartituur kunnen schrijven. Steeds sneller voeren ze met ritmische klapjes deze strakke vorm van bodypercussie uit. Hoe jachtig ze echter ook aan komen glijden of een ledemaat ver uitschuiven, ze moeten met elkaar in verbinding blijven en exact bij elkaars borstcast of voorhoofd uit zien te komen. De titel verwijst naar niets anders dan de ‘letter’-stand die de vier lichamen op een bepaald moment innemen.

Voor NDT1 heeft hij dit kwartet nu verdrievoudigd tot een groepswerk voor 12 dansers. Die vermenigvuldiging levert echter een overdaad aan nieuwe energie op, alsof allerlei intieme muzikale relaties binnen een strijkkwartet zijn geëxtrapoleerd tot die in een kamerorkest. In soepel vallend trainingstenue schieten de dansers vanaf zij- en achterkant telkens opnieuw naar elkaar toe om voor even te bevriezen in bewegingsthema’s. In de vliegensvlug veranderde opstellingen herken je contrapunten. Het ritme ontstaat in stilte door ademstoten en klappen op de huid. Tot de laatste zucht in de lucht.

Nicole Ishimaru en Luca Tessarini in Of Any If And van choreograaf William Forsythe door Nederlands Dans Theater 1. Beeld Rahi Rezvani

Ook tijdens de uitsmijter van het programma, One Flat Thing Reproduced (2000), is het de overweldigende groepsenergie die het hem doet. In een strakke opstelling van twintig tafels rennen en vliegen veertien dansers door de ‘loopgraven’ en over de tafelbladen. Alle gevaar trotserend verlengen ze met riskante sprongen op en onder de tafels de lichaamslijnen van hoog geheven benen en horizontaal glijdende lichamen. De complexe structuur kanaliseert hun opgejaagde motoriek tot een fontein van fysieke energie.

Daartussen ingeklemd komt Of Any If And (1995) nog niet helemaal uit de verf. De door Luca Tessarini en Nicole Ishimaru live gefluisterde woordenstroom gaat in de nieuwe danszaal van het Haagse cultuurhuis Amare nog wat verloren in de overweldigende soundscape van Thom Willems vol elektronische schraapgeluiden en luchtbellen. Maar de twee dansers, die telkens uit de zwarte dozen tevoorschijn ploppen, voeren met maniakale precisie hun intense duetten uit. Een been gaat feilloos naast een oor in zes-uur-stand om daarna een heup uit het lood te laten klappen. Het is fysiek denken in pure vorm: kracht en overgave tegelijk.