Nederlanders kijken nog steeds televisie en lezen de krant van papier

Een bezoeker van een boekenwinkel bladert door een boek. Beeld Hollandse Hoogte

Nederlanders omarmen nog niet massaal de mogelijkheden van nieuwe media en technieken. Ze lezen nog veel van papier en kijken hoofdzakelijk naar series en andere tv-programma’s op het moment dat die worden uitgezonden op televisie. Dat blijkt uit het onderzoek Trends in Media: Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat donderdag is gepubliceerd.

Het aantal smartphones en tv’s met internettoegang neemt toe, maar dat leidde de afgelopen drie jaar nauwelijks tot ander mediagebruik. Streamingdiensten als Netflix en audioplatforms als Spotify zijn populairder geworden, maar ‘de daling van het gebruik van kranten, tijdschriften, radio en tv gaat helemaal niet zo snel als soms wordt gedacht’, stellen de auteurs.

De daling van het gemiddelde aantal minuten dat Nederlanders lezen is vrijwel gestopt. Tussen 2013 en 2015 nam de leestijd af van 42 minuten naar 37. In 2018 was dat 36 minuten. Vrouwen lezen vaker een boek, mannen pakken iets vaker de krant. Dagbladen zijn nog steeds het belangrijkste medium om te lezen.

De grootste veranderingen vinden plaats bij jongeren en hogeropgeleiden. Zij hebben vaker een smartphone of tablet, maken meer buitenshuis gebruik van media, kijken op grotere schaal tv-programma’s terug of vooruit en lezen meer van een scherm. Wat ook opvalt is dat jongeren (tot 34 jaar) weinig kranten lezen maar wel boeken (studieboeken telden niet mee). In vergelijking met ouderen besteden zij veel tijd aan communiceren, met name via sociale media.

Op langere termijn is het volgens de auteurs aannemelijk dat deze veranderingen meer navolging krijgen: ‘Zo ver is het echter nog niet. Nieuwe media hebben misschien wel de toekomst, maar ze overheersen nog niet het heden.’