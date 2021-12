Nederland wil 175 miljoen uittrekken voor Rembrandt uit Franse privécollectie

Rembrandt van Rijn, De Vaandeldrager. Beeld Rijksmuseum

Het ministerie van OCW wil 150 miljoen euro uittrekken voor de aankoop. De Vereniging Rembrandt draagt 15 miljoen euro bij en nog eens 10 miljoen euro komt uit het Rijksmuseum Fonds.

De Rothschilds verkochten eerder Rembrandts dubbelportret van Marten Soolmans en Oopjen Coppit aan het Rijksmuseum en het Louvre. Toen de familie de verkoop aankondigde van De Vaandeldrager, vaardigde de Franse overheid in april 2019 een exportverbod af: gedurende 30 maanden, tot januari 2022, diende het portret in Frankrijk te blijven. Zo stelde de regering Franse musea, waaronder het Louvre, in gelegenheid het gevraagde bedrag bijeen te brengen. In de tussentijd was De Vaandeldrager toch te zien op een expositie in het Rijksmuseum.

Het werk uit 1636 komt op de markt, nu de Franse regering heeft besloten het niet te kopen. In 2019 werd de waarde van het werk geschat op 165 miljoen euro. Mocht de aankoop lukken, dan zal De Vaandeldrager eerst in alle Nederlandse provincies worden getoond. Uiteindelijk moet het werk een plek krijgen op de Eregalerij van het Rijksmuseum.

De Vaandeldrager is volgens Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits het belangrijkste werk van Rembrandt dat nog in particulier bezit is en de laatste kans om een schilderij van dit belang te kunnen kopen. ‘Generaties lang is ervan gedroomd De Vaandeldrager terug te laten keren naar ons land.’ Hij noemt het een ‘ongeëvenaard werk van de meester’ dat zijn artistieke doorbraak markeert.

‘Met deze gezamenlijke aankoop maken we één van de mooiste werken van Rembrandt toegankelijk voor iedereen’, aldus cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66). ‘De Vaandeldrager komt na een reis van eeuwen nu voorgoed naar huis.’ De Vereniging Rembrandt streept van een ‘droomaankoop’ en spreekt van een ‘hoogtepunt’ in haar 138-jarig bestaan.