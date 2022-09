Nederland was de Italiaanse pop vergeten. Maar met een nieuwe generatie zangers komt daar verandering in

Beeld Timber Sommerdijk

Het Italiaanse lied, of zoals ze het in het thuisland veel mooier zeggen: la canzone Italiana, leidt in Nederland een wat armetierig bestaan in de bermen van de popmuziek. We kennen Umberto Tozzi, met zijn sensuele vulkaaneruptie Ti amo uit 1977. De naam Eros Ramazzotti, de inmiddels 58-jarige popster van wie vrijdag een nieuw album verschijnt, komt ons nog bekend voor, net als zijn lofzang op het Italiaanse lied zelf: Se bastasse una canzone (‘Als een lied zou volstaan’), uit 1990.

En ja: we horen Zucchero op de afspeellijst van de pizzeria. Net als de vorig jaar overleden Raffaella Carrà, in Italië een zingende godheid, maar bij ons een eendagsvlieg met A far l’amore comincia tu: een nummer dat heel Nederland midden jaren zeventig dapper probeerde mee te spreekzingen (met teleurstellend resultaat).

Maar verder? Er zijn generaties aan trefzekere Italiaanse artiesten aan ons voorbijgevlogen: vocalisten die in eigen land en de buurlanden miljoenenhits scoorden. Wij hoorden ze niet of nauwelijks.

Hoe zit dat? Waar komt die onderwaardering voor de canzone vandaan? En gloort er misschien hoop? Het antwoord is gelukkig ja, en daarom presenteren wij hier een bloeiende bloementuin van nieuwe Italiaanse pop. Het werd tijd.

Eerst nog antwoord op een andere prangende vraag: is het Italiaanse lied een genre? Eigenlijk niet, maar toch ook weer wel. De canzone heeft een diepe culturele geschiedenis: ze is geworteld in de klassieke vocale muziek, de opera met andere woorden, ook al een Italiaanse uitvinding. Al eeuwen geleden wisten Italianen dat een bezwaard gemoed verlicht kan worden als de emoties op volle longkracht van een podium worden geblazen.

Door de tijd heen waaierden de aria’s uit naar de populaire cultuur, waaronder het beroemde Napolitaanse lied. Aan het begin van de 19de eeuw zongen de inwoners van de havenstad al te pas en te onpas (in Napolitaanse spelling)Te voglio bene assaie, het zelfs in het Nederlands nog bloedstollend romantisch klinkende ‘Ik hou heel erg veel van je’. Het staat bekend als het vroegste Napolitaanse lied en met een beetje goede wil als een van de eerste singer-songwriterssongs, geschreven door de muzikale dichter Raffaele Sacco in 1839 (op muziek van de grote Gaetano Donizetti).

Het Napolitaanse lied werd mede opgetrokken uit de volksmuziek, een tweede levensader voor de moderne canzone. De zangkunst van de gewone Italiaan leverde Europa nog een muzikaal monument op, en wel een van de hardnekkigste protestliederen uit de geschiedenis. Het weergaloze Bella ciao (‘Dag schoonheid’) werd aan het einde van de 19de eeuw vooral gezongen door vrouwen in de landbouwgebieden van noordelijk Italië, uit protest tegen onmenselijke arbeidsomstandigheden. Het werd daarna het belangrijkste strijdlied tegen het Italiaanse fascisme en wordt nog altijd wereldwijd ingezet als vocaal wapen bij demonstraties: een aanklacht tegen machthebbers die hun volk verpletteren.

Gooi nu al deze muzikale voorgeschiedenissen in een gehaktmolen en wat komt daar dan uit? Het Italiaanse lied. En al werd de canzone vanaf de jaren vijftig en zestig beïnvloed door vele mondiale muziekstijlen, van rock tot disco: het Italiaanse lied blijft uit duizenden herkenbaar – en niet alleen vanwege de taal.

Want het wordt nog altijd gezongen met dat opgevoerde volume, vol van theatraal hartzeer maar ook rijk aan poëtische levensbeschouwingen. De refreinen zijn kristalhelder en laagdrempelig melodieus en dus al mee te zingen terwijl je er voor het eerst naar luistert. En je hoort er ook nog steeds die merkwaardige mengeling in van klassieke vocale kunst, van protestsong en levenslied.

De canzone kreeg eeuwigheidswaarde dankzij het Festival Della Canzone Italiana, oftewel het festival van San Remo, de oudste liedjescompetitie op aarde. Het Italiaanse lied werd daar vanaf 1953 bijgevijld en afgetimmerd en voorzien van bloedmooie teksten van de grootste schrijvers, waaronder dichters als Pier Paolo Pasolini.

Een volgende mijlpaal: Domenico Modugno’s Nel blu dipinto di blu, in de volksmond beter bekend als Volare, won San Remo in 1958, kreeg wereldwijde faam (met vertolkers van Frank Sinatra tot André Hazes) en wordt in Italië om die reden beschouwd als het startschot voor de Italiaanse pop.

Die bloeide op in de jaren tachtig en bracht ons fijnzinnige muziek van Matia Bazar (Ti sento), Eros Ramazzotti (Più bella cosa) en natuurlijk het zingende krachtmens Laura Pausini. Haar steeds driftiger aanzwellende La solitudine uit 1993 werd ook een hit in Nederland: hoe kon het ook anders.

Maar er gebeurde in Nederland nog iets met La solitudine. Het werd gekaapt en omgezet naar covers. Paul de Leeuw kwam al in 1993 met een eigen versie: Ik wil niet dat je liegt. En na hem was het hek van de dam: Guus Meeuwis zong Dat komt door jou, een vrije versie van Jovanotti’s A te, en Marco Borsato vergreep zich aan zo’n beetje elk Italiaans lied dat hem ter ore kwam.

Het Italiaanse lied werd, kortom, geplunderd. Omdat we het in onze hitparades toch wel moeilijk vonden iets te begrijpen van al dat Italiaans, net als trouwens van het Spaans. In Nederland luisteren we bij voorkeur naar Engelse en Nederlandstalige muziek, Duits en Frans worden getolereerd. Maar intussen verdrukten al die Nederlandse covers de afgelopen decennia het originele Italiaanse liedwerk.

Mede om die reden keek de Nederlandse televisiekijker dit jaar met enige verbazing naar het Eurovisie Songfestival, dat in Turijn mede werd gepresenteerd door Laura Pausini, de dvia van wie hier vrijwel iedereen dacht: wie is die vrouw ook alweer?

Op hetzelfde liedjesspektakel gebeurde de laatste jaren ook iets moois, want de Nederlandse herwaardering van de Italiaanse pop werd er in gang gezet. In de eerste plaats door de rockband Måneskin, winnaar van het festival van 2021. De Romeinse band werd na de winst een van de grootste Songfestivalacts aller tijden, en kon – eindelijk ook in Nederland – aantreden op de grootste podia, waaronder het hoofdpodium van Pinkpop dit jaar.

De liedjescompetities van Eurovisie een San Remo brachten nog iets aan het licht en wel dat de canzone de laatste jaren ingrijpend is veranderd en gemoderniseerd. Vooral de invloed van de hiphop heeft zich laten gelden: heel wat jonge schrijvers en zangers met een migratieachtergrond komen via de hiphop de Italiaanse zangkunst binnenzeilen.

De liedjes van Mahmood, van deels Egyptische komaf, en de Tunesisch-Italiaanse Ghali, mengen de zangerige rapstijl van Amerikaanse voorbeelden met de rijke Italiaanse zangtraditie en maken de canzone daarmee klaar voor een compleet nieuw poptijdperk – en wie weet ook, eindelijk, voor Nederland.

Afspeellijst De in dit artikel besproken artiesten zijn te beluisteren in de onderstaande playlist, via Spotify en Apple Music, met de beste nieuwe Italiaanse pop: vol vernieuwing maar ook hang naar de rijke Italiaanse liedjestraditie. Met Mahmood, Francesca Michielin, de rapper Rkomi én verse singles van Laura Pausini en Eros Ramazzotti.

Francesca Michielin

De zangeres uit Bassano del Grappa, nabij Venetië, brak door naar goed Italiaans gebruik: in een liedjescompetitie. Zij won de tv-show X Factor in 2012, en bracht daarna snel een debuutalbum uit, Riflessi di me, op pas 17-jarige leeftijd.

De liedjes van Francesca Michielin hebben vaak een rockende ondertoon - ze houdt wel van een goed gitaartje. Luister naar Occhi grandi grandi op onze Canzone-afspeellijst, en constateer ook even dat de zangeres goed heeft geluisterd naar het grote Italiaanse popvoorbeeld Laura Pausini.

Annalisa

Annalisa Scarrone (37) uit de stad Savona, nabij Genua, is meer dan een popzangeres, al nam ze inmiddels zeven albums op en verkocht ze daar ruim een miljoen exemplaren van.

Scarrone schrijft zelf buitensporig veel liedjes. En als zij ze niet zelf vertolkt, laat zij dat doen door vele anderen, van rockers tot rappers. Ze is onverslaanbaar als zangeres van gloedvolle powerballades, zoals in Dieci, waar het liefdesverdriet van afdruipt. Ach, die laatste kus.

Alessandra Amoroso

Als je Alessandra Amoroso voor het eerst hoort – wat een beetje een schande is – veer je gelijk op. Haar stem klinkt net even anders, met zo’n fijne, soulachtige knauw die maakt dat je blijft opletten.

Amoroso (36) is al een veteraan: ze brak door in 2009 en won vele prijzen, waaronder drie MTV Music Awards. Ze werd een van de meest beluisterde Italiaanse artiesten maar in 2018 bezweek ze haast onder de werkdruk. Na een rustpauze keerde ze onlangs gelukkig weer terug op de podia. Haar nieuwe single Camera 209 is een optimistische discoknaller.

Mahmood

Natuurlijk waren we in 2019 trots op Duncan Laurence, de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Maar eerlijk is eerlijk: dat nummer Soldi van de Italiaan Mahmood was ook een sterke track. Om niet te zeggen: het beste Songfestivallied in jaren.

De Milanees Alessandro Mahmood (30), kind van een Egyptische vader en een Sardische moeder, deed geweldig voorwerk voor een nieuwe generatie zangers, vaak met een migratieachtergrond. Hij won twee keer het festival van San Remo, met Soldi en Brividi. Zijn muziek is ook baanbrekend. Mahmood maakt hiphop en dance, maar pakt vocaal uit in de beste Italiaanse liedjestraditie.

Rkomi

Volgens Italiaanse canzonepuristen mag de Milanees Rkomi (28) niet in onze afspeellijst staan. Mirko Manuele Martorana groeide op in een moeilijke flatwijk en deed wat vele jongeren daar deden: hiphop luisteren en zelf raps schrijven. Hij werd van school geschopt en werd afwasser, maar brak toch door met zijn muziek, met dank aan YouTube.

En ja, Rkomi maakte in het begin van zijn carrière vooral hiphop. Maar in zijn nieuwe werk omarmt hij de Italiaanse liedkunst en zingt hij als een frisse Eros Ramazzotti. Luister naar zijn opwindende nieuwe single Ossa rotte, die net zoveel heeft met dance en rock als met de grote Italiaanse zangkunst. Een nummer dat je na één keer luisteren in je hart sluit.

Blanco

Zelfs in Nederland kennen wij de jonge zanger en rapper Blanco (19) uit de stad Brescia. Hij fietste met zijn vriend Mahmood door Nederlandse duindorpen in de clip van Brividi, waarmee het duo deelnam aan het Eurovisie Songfestival dit jaar.

Blanco, die voluit Riccardo Fabbriconi heet, brak vorig jaar door met de Italiaanse hit La canzone nostra (‘Ons lied’), waarin hij zingt alsof hij zich het Italiaanse lied compleet wil toe-eigenen. Mooier nog is zijn nieuwe single Nostalgia, die scheert langs hiphop, dance en poppunk. Zo jong nog en dan al vol melancholie: ‘Senza di te ho la nostalgia’.