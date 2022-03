Nederland staat unipolair achter Oekraïne, al is één pool natuurlijk géén pool

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de U: unipolariteit – het geluid van één klappende hand.



In de laatste aflevering van 2021 wenste Wakkerlands Nederland een ‘unipolair jaar’ toe. Overal is polarisatie, we staan op steeds grotere afstand van elkaar steeds harder te praten. Zelfs Van Dales woord van het jaar had twee diametraal tegenovergestelde betekenissen (‘prikspijt’), dus het land kon wel een unipolair momentje gebruiken, vond Wakkerlands. Welnu, we kregen het. Er zijn wat belhamels die het stoer vinden om Poetin te verdedigen, maar afgezien van dat handjevol staat Nederland —> unipolair achter Oekraïne.

Als geopolitieke term kende Wakkerlands het woord ‘unipolair’ nog niet, maar daar kwam afgelopen weken verandering in. Met de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten als rivaliserende supermachten leefden wij in een —> bipolaire wereld. De Koude Oorlog eindigde, de Sovjet-Unie wankelde en viel uiteen. ‘Het centrum van de wereldmacht zijn nu de Verenigde Staten, de onbetwiste supermacht, bediend door zijn westerse bondgenoten’, schreef commentator Charles Krauthammer in Foreign Policy. Dat artikel heette The unipolar moment (1990). Het unipolaire moment, een gevleugeld woord was geboren.

Twee jaar later schreef Francis Fukuyama Het einde van de geschiedenis, en ook dat werd een nieuw cliché. De geschiedenis was voorbij, de wereld was unipolair geworden. Dat een enkele pool in feite geen pool ís vergaten we maar even. In de natuurkunde zijn maar twee mogelijkheden: iets heeft twee polen of geen. Polarisatie betekent: een verzameling verdeelt zich in twee tegengestelde delen. ‘Unipolariteit’ is het geluid van één klappende hand.

Dat een idee logisch gezien onmogelijk is, betekent niet dat het niet populair kan worden. Over die onmogelijkheid stappen we dan gewoon heen. Een mooi ander voorbeeld daarvan is ‘zelfregulering’. ‘Regulering’ die je zelf doet heet beheersing of controle, echte regulering vereist regels die door derden gesteld zijn. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz noemt zelfregulering een oxymoron, een logische tegenstrijdigheid, zoals ‘ondraaglijke lichtheid’ of een ‘publiek geheim’. In de politiek zeggen ze graag dat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’. Inderdaad, en allereerst de logica.

Krauthammer was voorzichtiger dan Fukuyama, niets voor niets sprak hij van een ‘moment’. Enkelpoligheid was zeker niet synoniem met vrede en harmonie, waarschuwde hij. Integendeel, we gingen een tijd tegemoet met méér oorlogen. Dat had hij goed gezien. Nu staan hun analyses dan weer ter discussie. Overal lees je zorgelijke beschouwingen: het ‘unipolaire moment’ lijkt alweer voorbij, de wereld blijkt toch —> meerpolig te zijn. Maar wat zijn die polen dan? Terug naar de VS versus Rusland? De VS versus China? De VS versus een combinatie van Rusland en China? Zien we nog een potentiële pool over het hoofd?

Deze nieuwe wereldorde, dit nieuwe ‘moment’ dat is aangebroken, is het —> bipolair, —> tripolair, —> multipolair of zelfs —> nonpolair? Aan Charles Krauthammer kunnen we het niet meer vragen, hij overleed in 2018. Maar je ziet het al aan de grote eensgezindheid waarmee wij achter Oekraïne zijn gaan staan (al is het dan vooral met woorden): als de wereld herpolariseert, kunnen wij hier een beetje depolariseren. Of die vergelijking natuurkundig verantwoord is weet Wakkerlands niet, maar zoals we zagen, dat hoeft ook niet. Daar stappen we gewoon overheen. We zijn elementaire deeltjes, maar ook weer niet.