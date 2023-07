‘Nederland op film’ doet me realiseren: niet ik, maar mijn jeugd is definitief geschiedenis geworden

Nederland op film, het programma van Max waarin amateurfilmbeelden het verleden tot leven brengen, had zaterdag een ontregelende invloed op me. Bijna onmogelijk, bij het zestientoerentempo waarmee taalkundige Wim Daniëls de filmpjes van alledag van lichtelijk oubollig commentaar voorziet: ‘Ook de ouderen op de braderie waren in voor een verzetje.’ Maar de schok bij de uitzending over de middenstand was onmiskenbaar.

Het programma drijft vooral, zonder veel pretenties of diepgang, op de nostalgie van Max’ doelgroep: senioren, tot wie ik mezelf, waarschijnlijk uit verdrongen doodsangst, niet reken. Ik kijk ernaar uit historische belangstelling, vanwege de ongekunstelde beelden van amateurs die niet hebben voorzien dat hun opnamen ooit op nationale televisie zouden worden vertoond. Bijna altijd, zoals ook de vorige aflevering over het alledaagse leven in de Tweede Wereldoorlog, zijn het beelden uit een voltooid verleden tijd: toen ze werden geschoten, moest ik nog worden geboren.

Hoe anders was dat bij de filmfragmenten over de middenstanders.

Bakker bezorgt brood bij de mensen thuis, beeld uit 'Nederland op film'. Beeld Max

De aanblik van alledaagse werkzaamheden achter de toonbank, dienstbaarheid aan de almachtige klant en aandoenlijke reclames en etalages die getuigen van huisvlijt katapulteerde me naar mijn eigen jeugd in Beverwijk. Ik zag een filmpje van een kruidenier met, toen modern, mandjes waarin de klant zelf zijn boodschappen kon verzamelen, en rook weer de geur van versgemalen koffie bij kruidenier Jac Tabak. Ik zag de melkhandelaar die dagelijks langs de deuren ging met verse zuivel – zeer beperkt houdbaar bij het ontbreken van koelkasten – en waande me weer de kleuter die meereed op de bok van melkboer Limmens kar.

Ik zag beelden van de vleeshouwer die zelf zijn worsten rookte, en wandelde in gedachten, onderweg op zondag naar de kerk, langs slagerij Appel op het Moensplein. Die vond mijn moeder te prijzig en dus werd ik eropuit gestuurd om naast de Wijkertoren bij De Boer, de kiloknaller avant-la-lettre, een pond lillend hart voor de kat te kopen. Ik zag een drogist kruiden afwegen, en dacht aan zijn anonieme vakgenoot die mijn moeder ’s nachts aan zalf hielp om de ondraaglijke jeuk van mijn zonverbranding te verlichten (waarvoor nog altijd dank).

De beelden van de Electrowinkel brachten me terug naar Van Vuuren om de hoek, waar ik een spotgoedkope wekker kocht met door radon oplichtende wijzers. Zelfs mijn bezoek aan de eerste supermarkt (Daniëls: ‘Een Amerikaans uitvinding’) meen ik me nog te herinneren: blikjes margarine kopen bij de Kijkgrijp.

Nederland op film, in zwart-wit en soms in technicolor, deed me niet terugverlangen naar de winkels van mijn jeugd. Nou, één keer dan. Toen mijn tas bij de zelfscan van Albert Heijn wéér werd gefouilleerd, dacht ik aan de middenstanders die de boodschappen opschreven en pas betaling verlangden als de kinderbijslag van de klanten binnen was. Vertederend. Ik realiseerde me: niet ik (nog niet), maar mijn jeugd is definitief geschiedenis geworden.