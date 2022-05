Nederland daalt fors op persvrijheidsranglijst, vooral vanwege toegenomen geweld richting journalisten

Beveiliging bij de rechtbank ten tijde van de eerste voorbereidende zitting in de zaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De duik omlaag komt onder meer door de aangepaste methodiek van VzG, die dit jaar meer nadruk legt op veiligheid van journalisten. De aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, in juli vorig jaar, telt zwaar mee.

De moord kwam ‘als een shock voor een samenleving die vrije pers waardeert en juridisch beschermt’, schrijft VzG in het landenrapport. ‘De aanhoudende gevaren van georganiseerde misdaad hebben geleid tot politiebeveiliging voor een aantal verslaggevers.’

Brandbommen door het raam

‘Dit is een ongekende duikeling’, zegt Paul Teixeira, die zich namens journalistenvakbond NVJ bezighoudt met veiligheid. ‘Maar ik ben niet geheel verrast. Want we hebben niet alleen die moord gehad. Door de coronamaatregelen zagen we meer en meer wantrouwen en geweld richting journalisten. In Groningen kreeg een verslaggever brandbommen door zijn raam gegooid. Een persfotograaf is met auto en al door een shovel in een sloot geduwd. Verslaggevers van regionale omroepen zijn in Urk in elkaar getrapt door kerkgangers, een journalist van PowNed werd er bijna overreden. De NOS haalt stickers van busjes.’

PersVeilig kreeg vorig jaar 272 meldingen binnen van agressie, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020. ‘Dat komt ook doordat onze in 2019 opgerichte organisatie toen minder bekend was, maar het zegt alsnog veel’, aldus projectleider Peter ter Velde. ‘Bovendien is dit slechts het topje van de ijsberg; veel journalisten doen nooit een melding.’

De ranglijst bevestigt dat de situatie in Nederland ernstig wordt, zegt Ter Velde. ‘Slowakije scoort inmiddels beter. Tot 1989 was dat een communistisch land.’ Costa Rica, Jamaica en Namibië staan eveneens hoger dan Nederland. Noorwegen staat bovenaan.

Macht van mediabedrijven

Behalve naar veiligheid van journalisten kijkt VzG naar de politieke context in een land (kunnen media onafhankelijk van de staat functioneren?), het juridische kader (moeten journalisten vrezen voor sancties?), de economische context (krijgen media te maken met financiële beperkingen?) en de sociaal-culturele context (is er druk vanuit de samenleving om geen verslag te doen van bepaalde gevoelige onderwerpen?).

In die categorieën, waarvan VzG de score baseert op een enquête onder specialisten, scoort Nederland aanmerkelijk beter dan op het gebied van veiligheid – op de ranglijst van economische context staat Nederland 4de, op die van veiligheid 125ste.

Maar ook in die andere categorieën is nog vooruitgang te boeken. Zo schrijft VzG dat journalisten officiële documenten waar ze onder de Wet openbaarheid van bestuur om vragen, te laat, feitelijk onjuist of incompleet ontvangen. Ook wijst de VzG op de achteruitgang van regionale journalistiek en op de macht van twee mediabedrijven (DPG Media en Mediahuis), die samen het overgrote deel van de kranten in handen hebben. Daarnaast meldt de VzG dat journalisten door verbale en fysieke agressie soms terughoudend zijn om bepaalde onderwerpen te behandelen. Dat zou ook komen door trollen op sociale media, waar met name vrouwelijke verslaggevers en journalisten van kleur last van ondervinden.

De persvrijheidsindex wordt sinds 2002 gepubliceerd, in de periode 2003-2005 stond Nederland gedeeld eerste. Tussen 2010 en 2021 eindigde Nederland nooit lager dan de zesde plek en werd het drie keer tweede.

VzG is in 1985 door vier journalisten opgericht onder de naam Reporters sans frontières. De ngo heeft wereldwijd 115 correspondenten en werkt samen met de Verenigde Naties en de Raad van Europa. VzG ‘verdedigt het recht van elk mens om toegang te hebben tot gratis en betrouwbare informatie’, zo staat op de eigen site. De organisatie zet zich onder meer in om gevangen journalisten vrij te krijgen en gecensureerde sites weer toegankelijk te maken.