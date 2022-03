NEC is slachtoffer van een verziekte bestuurscultuur

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Waarom maken onze leiders steeds dezelfde fouten? Omdat ze niet op zoek gaan naar hun eigen ongelijk, stelt econoom Marilieke Engbers in de podcast Stuurloos. Wie in onze cultuur een leider wil worden toont geen zwakte, is ‘daadkrachtig’ en komt niet terug op besluiten. Achter dat soort onverstoorbare types, je herkent ze in de politiek vaak aan hun penis, lopen we graag aan.

Wie te vaak openlijk twijfelt, haalt nooit de top en dus zitten we opgescheept met leiders met een rotsvast vertrouwen in hun eerste, ongeïnformeerde oordeel. Als de mannen worden geconfronteerd met onweerlegbaar bewijs van hun fout maken ze schoorvoetend excuses, eraan toevoegend dat het ‘met de kennis van toen’ wel degelijk een logisch besluit was. Daarbij vergeten ze dan voor het gemak dat er toen ook al extra kennis beschikbaar was. Maar ja, kritiek was op dat moment niets meer dan onnodige vertraging van de besluitvorming.

Voetbalscheidsrechters hebben met de VAR ook de mogelijkheid om extra informatie in te winnen. Maar ook daar wordt twijfel gezien als zwakte. De archetypische leider wil het in één keer goed zien en baalt stevig als hij wordt gecorrigeerd, hij is in de wieg gelegd om tegenspraak op autoritaire wijze weg te wuiven. Daarom durven assistenten vaak niet in te grijpen, bang voor een uitbrander van hun baas.

Zo kon het gebeuren dat scheidsrechters drie weken op rij niet werden gecorrigeerd bij cruciale fouten in het nadeel van NEC: een doelpunt na een handsbal, een rode kaart en een niet gegeven penalty. Achteraf gaven ze hun fout steeds toe, maar ‘met de kennis van toen’ hadden ze anders besloten. NEC, dat daardoor op plek tien staat in plaats van achtste, is dus het slachtoffer van onze verziekte bestuurscultuur.