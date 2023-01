Nazileuzen: nazistisch of niet?

De Erasmusbrug op Oudejaarsavond. Beeld ANP

Bij de jaarwisseling zijn nazistische leuzen geprojecteerd op de Erasmusbrug. De zogeheten ‘Fourteen Words’- tekst ​‘We must secure the existence of our people and a future for white children’ is afkomstig van de Amerikaanse neonazi David Eden Lane en wordt gebruikt als hondenfluitje voor witte nationalisten. Maar is de leus ook nazistisch?

Over deze vraag zijn de meningen verdeeld. Op Twitter zegt EdRaket63: ‘Het is een zwaktebod om meteen te roepen dat iets racistisch of nazistisch is. Daarmee diskwalificeer je iemand en is een verder gesprek meteen onmogelijk gemaakt. Typisch links om bij nazileuzen te roepen dat het nazistisch is.’

Deze mening krijgt bijval vanuit de FvD-jongeren beweging, die de leuzen beschouwt als een mooi begin van 2023. FvD’er Juval85 zegt: ‘Als je een tekst gebruikt van een witte separatist, neonazi en terrorist, betekent het niet dat de tekst zelf nazistisch is. Het is op zoveel manieren voor interpretatie vatbaar. De uiteindelijke betekenis staat los van de auteur, dat weet iedereen die half heeft opgelet bij een college wetenschapsfilosofie.’

Er gaan ook stemmen op die de nazileus wel nazistisch vinden. Student Desi (22): ‘Op zich doet de oproep om het witte ras te redden me ook wel denken aan de nazi-ideologie, maar goed ik moet er nog even induiken. Dat de actie nu geclaimd wordt door een ‘White Lives Matter’-groepering vind ik misschien ook wel een teken aan de wand.’

De vraag of je anno 2023 nazileuzen wel nazistisch kan noemen zaait vooral verdeeldheid. Filosoof Jürgen Habermas zei daarover: ‘Jammer.’