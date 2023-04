‘Nayola’ vertelt het rauwe verhaal van drie generaties vrouwen tijdens de Angolese burgeroorlog ★★★★☆

Nayola

De animatiefilm Nayola van de Portugese regisseur José Miguel Ribeiro draait om de verschrikkingen en langdurige gevolgen van een oorlog. Dit doet meteen denken aan eerdere animaties voor volwassenen, zoals de bejubelde Israëlische oorlogsfilm Waltz with Bashir (2008) en het aangrijpende Afghaanse vluchtverhaal Flee (2022). Regisseur Ribeiro weet zich hiervan te onderscheiden door een aanzienlijk deel van zijn film te gieten in een magisch realistische vorm en door zijn verhaal, over de burgeroorlog in Angola, te vertellen vanuit de perspectieven van drie vrouwen.

De film opent met het titelpersonage, dat in 1995 op zoek gaat naar haar verdwenen man, die als soldaat voor het leger is gaan vechten. De Angolese burgeroorlog (1975 – 2002) is dan in volle gang en Nayola overleeft ternauwernood een bombardement. Om haar zoektocht te volbrengen, heeft ze haar 2-jarige dochter Yara moeten achterlaten bij haar moeder. Die dochter blijkt zestien jaar later als activistische rapper op de zenuwen te werken van haar bezorgde grootmoeder. Hoewel de oorlog dan al voorbij is, zien we hoe Yara in 2011 op haar eigen manier strijdt tegen een dictatoriale overheid, die haar uitdagende rapteksten heeft verboden. Wanneer er ’s nachts op de kamer van Yara een man met een jakhalsmasker en een machete verschijnt, staat hun wereld plotseling op z’n kop. Hoewel de personages gedurende de film ietwat afstandelijk blijven, zullen deze scènes in het huis van de grootmoeder niemand onberoerd laten.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

In flashbacks zien we hoe Yara’s moeder Nayola vlucht uit de klauwen van het leger. Wanneer ze in een platgebombardeerd dorp wordt achtervolgd door een jakhals, worden we opeens herinnerd aan een droom die ze eerder heeft gehad, waarin het dier gevangen zat in prikkeldraad. Zo komen er meer van Nayola’s profetische dromen voorbij, die later weer tijdens haar tocht opduiken en die je als kijker niet altijd kunt plaatsen. Maar het sierlijke surrealisme van een inheemse man die midden in de nacht in plaats van een pijl een slang afschiet, zal desalniettemin nog lang op je netvlies blijven staan.

Waar regisseur Ribeiro zonder meer in slaagt is het creëren van overrompelende animatie, waarvoor hij onder meer met het Nederlandse productiehuis il Luster heeft samengewerkt. Met strakke lijnen en kleurrijke beelden, die worden afgewisseld met bewegende zwart-wit archiefbeelden van de oorlog, vertelt hij op een fantasierijke manier het rauwe verhaal van drie generaties vrouwen, zonder daarbij de littekens van de oorlog uit de weg te gaan.