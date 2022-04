‘Navalny’ is een verbijsterende thriller over hoe Poetin zijn grote criticus te grazen nam

Aleksej Navalny in de naar hem genoemde documentaire.

Aleksej Navalny zegt het koeltjes, met een vleugje spot: ‘Ik dacht: hoe populairder ik word, hoe moeilijker het voor ze wordt om me te doden.’

O boy, dat had je mis, reageert de Canadese filmmaker en interviewer Daniel Roher, die de Kremlincriticus lange tijd van dichtbij volgde. Dat deed hij sinds de 45-jarige Rus in het ziekenhuis uit zijn coma ontwaakte, nadat hij in 2020 met het zenuwgas novitsjok was vergiftigd.

De documentaire Navalny ging eind januari in wereldpremière op het Amerikaanse Sundance-festival en is deze vrijdag openingsfilm van het Haagse festival Movies That Matter.

Roher, bekend van zijn The Band-portret Once Were Brothers (2019), kreeg toegang tot de privéopnamen van Navalny en diens gezin. De regisseur volgt het herstel van de oppositieleider tot aan diens terugkeer naar (en arrestatie in) Rusland. Ook volgt zijn documentaire hoe het onderzoekscollectief Bellingcat het daderspoor uitpluist, dat onmiskenbaar naar de Russische autoriteiten voert. Met als meesterstuk het met de camera vastgelegde foptelefoongesprek, waarin Navalny belt met de geheim agenten die hem poogden te vermoorden, zich voordoend als een regeringsfunctionaris. En zo exact te horen krijgt hoe de Russische FSB hem te grazen nam: zenuwgif aangebracht in zijn onderbroek.

Zelfs al zijn veel feiten in Navalny al bekend, op rij gezet en verpakt als thrillerachtige vertelling leveren ze een verbijsterend historisch document op. Vrijwel iedereen onderschatte de moorddadigheid van Poetins regime, inclusief Navalny. De huidige ontsporing van Rusland in Oekraïne draagt bij aan de beklemming: recent gemaakte documentaires over de Russische samenleving, politiek en repressie laten zich plots zien (of herzien) als een pad naar de oorlog.

F@ck This Job, documentaire over de kritische Russische tv-zender Dozhd.

Loopgraven

Movies that Matter, het festival voor films die op een of andere manier in het teken staan van de mensenrechten, selecteerde diverse films over (en uit) Rusland en Oekraïne. Zoals de zwart-witdocumentaire Trenches, over de (dan nog) gestrande loopgravenstrijd tussen de Oekraïense soldaten en de Russische separatisten in de Donbass-regio. En ook fictiefilms, zoals het mede door het Russische ministerie van Cultuur gefinancierde Captain Volkonogov Escaped, over de krankzinnige zuiveringen onder Stalin, die ook zijn eigen veiligheidsdienst niet spaarde.



Aleksej Navalny duikt ook herhaaldelijk op in de documentaire F@ck this Job van Vera Kritsjevskaja. Zij volgt de opkomst en (bijna) ondergang van het Russische onafhankelijke televisiestation Dozhd, waarvoor ze enige tijd werkte. Begonnen als optimistisch lifestyle-kanaal, met eigenaresse, bankier-vrouw en societykoningin Natasha Sindeeva als stralend middelpunt, krijgt Dozhd gaandeweg een kritischer en journalistieker profiel. Navalny is er welkom met zijn zelfgemaakte onderzoekfilms, waarin de toenmalig oppositieleider en advocaat de schaamteloze verrijking van president Poetin en diens getrouwen uit de doeken doet.

Terwijl de staatszenders zich schikken naar de opgelegde censuur en propaganda uitzenden en Rusland na Poetins derde inauguratie almaar minder vrij wordt, komt Dozhd in het geweer tegen de nieuwe anti-LHBTQ wetten. Als de zich in een roze Porsche verplaatsende, strijdbare Sindeeva bovendien besluit wél feitelijk te berichten over de opstanden in Oekraïne en het neerhalen van vlucht MH17, wordt het station van de kabel verbannen. Net als in Navalny zijn in F@ck this Job momenten opgenomen uit Poetins persconferenties, waarin hij ingaat op de vervolging van zijn opponenten. Het dedain van de Russische president is ijselijk om te zien.

Dat Kritsjevskaja ook haar onvrede over de eerdere, nog niet kritische koers van Dozhd wil etaleren, maakt haar documentaire wat rommelig. Maar F@ck this Job biedt een fascinerende kijk op de ingrijpende transitie in de recente Russische geschiedenis: van de met champagne overgoten ‘vrije jaren’ toen de economie plots ‘op steroïden’ draaide, naar de gewelddadige politiestaat van vandaag.