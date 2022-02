Natuurrampenfilm The North Sea jakkert voorspelbaar van de ene deadline naar de andere en blijft toch vermakelijk ★★★☆☆

The North Sea

Noorse rampenfilms, het begint een vertrouwd recept te worden. Na de tsunami uit The Wave (2015) en de aardbeving uit The Quake (2018) is het nu de Noordzee-bodem die voor natuuronheil van de buitencategorie zorgt.

Of ja, eigenlijk treft de hebzuchtige mens alle blaam. Het Noorse kustgebied is door de eindeloze olieboringen een gatenkaas geworden, zegt iemand in The North Sea, en de aarde reageert door complete olieplatforms te verzwelgen. De gigantische olievlek die daardoor vrijkomt moet in de fik worden gestoken om een internationale milieucatastrofe te voorkomen. Onderwaterrobot-bouwer Sofia (Kristine Kujath Thorp) probeert haar geliefde Stian (Henrik Bjelland) uit die hel te redden, in een film die voorspelbaar van de ene zenuwslopende deadline naar de andere jakkert en toch vermakelijk enerverend blijft. Sofia is een sympathieke, onvermoeibare heldin en John Andreas Andersen, die ook het net iets sterkere The Quake regisseerde, weet hoe hij de knappe special effects in een semi-documentaire stijl moet inbedden. KT