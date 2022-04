Natuurlijk verdient de cover van Ik, Jan Cremer een solotentoonstelling. En wel hierom

Beeld rv

Er zijn zeker vier redenen waarom de originele cover van Ik, Jan Cremer (1964) een solotentoonstelling verdient. 1. Het is de cover van een van de bestverkochte Nederlandse romans uit de geschiedenis (1 miljoen in Nederland, 12 miljoen wereldwijd). 2. Het was een hete, brutale vuistslag in het gezicht van de gevestigde orde. 3. De cover is zes decennia lang nooit gewijzigd. 4. De debutant besliste zelf wat er voorop kwam en niet de ontwerper van uitgeverij De Bezige Bij, die met ontslag dreigde.

En natuurlijk is het ook feestelijk dat hij, Jan Cremer (82), er zelf bij is als later deze maand een klein eerbetoon opent, tegelijk met de publicatie van De geschiedenis van ’n onverbiddelijke bestseller door Onno Blom. De Amsterdamse galeriehouder Julius Vermeulen zette alle covers achter elkaar en zag hoe 44 drukken lang die wijdbeense man op de motor en die titel in cowboyletters onaangeroerd bleven. Wat een unicum is in de uitgeverijbusiness.

Precies zestig jaar geleden vroeg zeeman/kunstenaar/schrijver Jan Cremer zijn vriend Wim van der Linden een stoere foto te maken op een (geleende) Harley Davidson. Frontaal. Spijkerpak. Wit laken als studio-achtergrondje. Cremer had dat beeld zelf verzonnen, plus de slogan ‘’n onverbiddelijke bestseller’. Blom schrijft in zijn bondige en geestige reconstructie dat het woord bestseller voor veel Nederlanders in 1964 net zo onbekend was als de jeans die Cremer droeg.

Het verhaal over het ontstaan van het boek is fascinerend omdat het zo onwaarschijnlijk was dat uitgeverij De Bezige Bij deze risico’s nam met een onbekende schrijver, die onverbloemd over seks schreef en woorden gebruikte als naaien, flipstand en pik. Dagblad Trouw noemde het een ‘stinkuitgeverij’ die iets ‘smerigs’ uitgeeft. Maar Bij-uitgever Geertjan Lubberhuizen ging gewoon akkoord met Cremers straatjongensplan voor de cover: ‘Ik ga wijdbeens op mijn Harley Davidson zitten en geef gas. Zo dender ik de literatuur binnen.’

Profetische woorden.

Galeriehouder Vermeulen zag nog wat anders aan de omslagen van 44 edities. De achterflap van het boek veranderde wel en in serie gezet levert dat een mooi tijdsbeeld op. In de eerste drukken het close-upportret van een zelfverzekerde jongeman. Vanaf 1966 komen mooie en steeds blotere dames, gelijklopend met de vrije seksuele moraal. Daarna Jan weer solo, nu meer gedistingeerd gekleed. Ouder dan 40 jaar lijkt hij nooit te zijn geworden.

Hij is altijd een jongen gebleven, schrijft Blom, en citeert hem: ‘Het boek verkoopt nog steeds. Ik ben er trots op, maar laat mij er niet op voorstaan. Ik heb een ontroerend mooi boek geschreven, vind ik zelf. Dat is wat telt.’

