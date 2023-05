Natúúrlijk is het kunstenaarschap met kinderen te combineren – in theorie, althans

Kunstenaar Buhlebezwe Siwani Beeld Judith Jockel

‘Op de academie was de boodschap dat je moest kiezen’, vertelde kunstenaar Femmy Otten onlangs in de Volkskrant. ‘Je werd óf moeder, óf kunstenaar.’ Behalve vrije uren zou je als moeder vooral creativiteit inleveren: ‘Het idee was dat je niets interessants meer te vertellen zou hebben als je eenmaal kinderen hebt.’

Ook wereldberoemde kunstenaars als Marina Abramović (76) en Tracey Emin (59) presenteren in interviews het kunstenaarschap als een beroep dat niet met kinderen is te combineren. Althans: voor vrouwen. Je beschikt als kunstenaar maar over beperkte energie, zei Abramović daarover. Volgens Emin zou de combinatie tot een armzalig compromis tussen kunstenaarschap en moederschap leiden.

Zulke ideeën haalt Otten in haar solotentoonstelling bij het Stedelijk Museum Schiedam onderuit. En zij niet alleen: de laatste jaren winnen moederschap en ook ouderschap steeds meer terrein als kunstzinnig thema. De vorige Biënnale van Venetië was bomvol verbeeldingen van buik, baby en bevalling en maakte zo korte metten met het idee dat over (of met) kind geen kunst te maken valt.

Dichter bij huis toont de Zutphense kunstruimte Dat Bolwerck momenteel een groepstentoonstelling die taboes rondom het moederschap wil doorbreken en presenteert het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam een fotoserie van Sanja Marušić waarin zij haar zwangerschap vastlegde. In Middelburg is in kunstruimte de Vleeshal een solotentoonstelling van Emma Jääskeläinen te zien met de titel Slo Mo Mother. De gepresenteerde stenen sculpturen gaan over ‘de verbonden- en gebondenheid tussen moeder en kind en het proces van onthechting.’

Maar de interesse in moeder- en ouderschap als onderwerp van kunst blijft oppervlakkig als we de kunstwereld niet óók in praktische zin gezinsvriendelijker maken, betoogt de Britse kunsthistoricus Hettie Judah. Volgens haar wordt de gecombineerde zorg voor kunst en kind nog altijd ontmoedigd, of in ieder geval behoorlijk ingewikkeld gemaakt.

En dat geldt niet alleen voor moeders, hoewel zij volgens Judah tegen de meeste obstakels aanlopen. Ze sprak voor haar boek How Not To Exclude Artist Mothers (And Other Parents), dat vorig jaar verscheen, meer dan vijftig vrouwen met kinderen die in de kunstwereld werken over vormen van uitsluiting die zij ervaren.

Ze vertelden bijvoorbeeld over het gebrek aan (prettige) kolfruimtes op kunstacademies, en over de druk om even je gezicht te laten zien tijdens openingen, ook al vinden die vrijwel altijd plaats op het moment dat je je kind naar bed moet brengen.

Maar ook over hun wens om een paar maanden door te brengen in een kunstenaarsverblijf en zo nieuwe inspiratie en contacten op te doen. En over hoe zulke plannen meteen in de ijskast belanden, omdat er vrijwel nooit geld en ruimte is om je kind mee te nemen.

Kunstenaars beschrijven dat ze het gevoel hebben te moeten ‘opbiechten’ dat ze een kind hebben, ook al zijn ze bang dat als ze dat doen een geplande tentoonstelling zal worden geannuleerd.

Maar Judah gaat verder dan een opsomming van structurele weeffouten en achterhaalde aannamen, ze biedt ook een blik vooruit, in de vorm van tien richtlijnen waaraan kunstinstellingen zich zouden moeten houden. ‘Benadruk als organisatie expliciet dat kunstenaars met kinderen erg welkom zijn’, bijvoorbeeld. Of: ‘Zorg voor passende oplossingen en faciliteiten om kunstenaars met kinderen te ondersteunen in hun verantwoordelijkheden als ouder(s).’

Ook in Nederland wordt het gesprek over ouderschap en kunstenaarschap gevoerd, deels aan de hand van het manifest van Judah, dat werd vertaald door Vrouwenmantel, een kunstenaarsinitiatief dat op basis van onderzoek naar moederschap in de kunst voorstellen doet voor een zorgzamere kunstwereld. Ondertussen werkt schrijver Mirthe Berentsen momenteel aan een podcast en een boek over moederschap in de kunsten.

Hier en daar getuigen ook concrete ingrepen al van een mentaliteitsverandering in de kunstwereld. In Nederland besloot de Prix de Rome vanaf dit jaar de leeftijdsgrens van 35 jaar los te laten. En hoewel niet de directe reden voor deze verandering, wordt de belangrijke prijs daarmee toegankelijker voor kunstenaars die hun carrière een aantal jaar hebben onderbroken voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Bij Kunstinstituut Melly werden afgelopen jaar ‘vadersessies’ gehouden: dagen waarop (aanstaande) vaders samen op zoek gaan naar ‘de betekenis van het vaderschap’. Postacademisch instituut Jan van Eyck Academie in Maastricht biedt sinds twee jaar kunstenaars een appartement aan waar zij met hun kinderen en eventuele partners kunnen verblijven. In het eerste jaar nadat dit nieuwe beleid was ingevoerd telde het programma vier deelnemers met kinderen. Dit jaar kwamen daar nog eens vier ouders met kinderen van verschillende leeftijden bij. Ook het gebouw werd gezinsvriendelijker, met onder andere een speelkamer.

Buiten Nederland is de vorige editie van de Documenta in Kassel misschien wel het opvallendst te noemen; tijdens de vijfjaarlijkse tentoonstelling was afgelopen zomer voor het eerst op elke grote locatie kinderopvang. Ook de internationale lijst gezinsvriendelijke kunstenaarsverblijven groeit gestaag. En voor wie huis en atelier niet kan of wil verlaten richtte kunstenaar Lenka Clayton de Artist Residency in Motherhood (ARIM) op, die het ouderschap zélf als kunstenaarsverblijf bestempelt. De zorg voor kinderen zou niet als een obstakel, maar als een dagelijkse bron van inspiratie moeten worden gezien, zegt Clayton. Behalve die conceptuele herdefiniëring biedt ARIM kunstenaarouders ook een praktische do-it-yourself-toolkit aan. Meer dan 1.200 kunstenaars uit tachtig landen maken er op dit moment gebruik van.

Is het inmiddels makkelijker om kunst en kind te combineren? V vroeg het aan drie kunstenaars.

Koos Buster (32) heeft samen met zijn partner Roos twee kinderen, een van bijna 4 en een van 9 maanden. Buster werkt voornamelijk met keramiek.

‘Nu ik kinderen heb, bewaak ik mijn tijd een stuk strenger: vier dagen per week, van tien tot vijf, ben ik in mijn studio. Omdat ik minder tijd heb om te lummelen, merk ik dat ik tijdens die uren gefocust ben. Wat ik maak, is niet echt veranderd, maar hóe ik maak wel. Ik ben gestructureerder geworden. Commerciëler ook: als ik een tentoonstelling heb, zorg ik ervoor dat ik naast experimenteel werk ook multiples maak die goed verkopen, zoals keramieken brandmelders, stopcontacten en beveiligingscamera’s, om zo mijn gezin te kunnen onderhouden. En als er bijvoorbeeld kunsttransport nodig is, vraag ik de instelling waar ik exposeer meteen: kunnen jullie dat regelen?

Kunstenaar Koos Buster: ‘Dat ik vader ben geworden heeft geen invloed gehad op de hoeveelheid tentoonstellingen waarvoor ik ben uitgenodigd.’ Beeld Judith Jockel

‘Ik heb me nooit onzeker gevoeld tijdens zulke gesprekken. Ik ben naast kunstenaar ook ouder; dat laat ik weten en het is nog nooit een probleem geweest. Integendeel, ik ben er heel positief over. Het enige punt waarop het hebben van kinderen mijn kunstenaarspraktijk in de weg zit, zijn buitenlandse kunstenaarsverblijven en masters. Die zijn onmogelijk geworden. In Nederland zijn werkverblijven ook niet altijd makkelijk. Ik heb net een periode bij het Europees Keramisch Werkcentrum achter de rug, waarvoor ik op en neer reisde van Amsterdam naar Oisterwijk om drie dagen in de week bij de kinderen te zijn.

‘Praktisch bekeken ging dat allemaal wel, maar ik had me erg verkeken op de heimwee die ik kreeg. Dat hoort erbij, denk ik. En natuurlijk is het voor mij altijd nog makkelijker praten dan voor vrouwelijke kunstenaars, die bijvoorbeeld borstvoeding willen geven in het eerste jaar. Van hen wordt nog weleens aangenomen dat ze volledig uit de roulatie zijn, hoor ik om me heen. Dat ik vader ben geworden heeft geen invloed gehad op de hoeveelheid tentoonstellingen waarvoor ik ben uitgenodigd. Iedereen zei alleen maar: ‘O wat tof, gefeliciteerd!’

Buhlebezwe Siwani (35) heeft samen met haar partner een kind van 11 maanden. Siwani maakte tijdens haar zwangerschap vorig jaar een solotentoonstelling over zwart moederschap bij No Man’s Art Gallery in Amsterdam.



‘Tijdens mijn zwangerschap en daarna heb ik volop doorgewerkt. Ik had geen keus: de Zuid-Afrikaanse overheid biedt geen regeling waarmee zelfstandige kunstenaars zwangerschaps- of ouderschapsverlof kunnen krijgen. Van de Nederlandse regeling voor zwangere zelfstandigen hoor ik nu voor het eerst, het maakt me verdrietig dat ik daar niet van af wist. Het was een zware tijd, waarin ik bovendien de samenwerking heb verbroken met de galerie die mij destijds vertegenwoordigde in Kaapstad. Toen ze lucht kregen van mijn zwangerschap, vroegen ze niet aan mij, maar aan mensen om me heen of het klopte dat ik een kind kreeg. Dat vond ik beledigend.

Kunstenaar Buhlebezwe Siwani: ‘Ik ben ervan overtuigd dat er voor mannelijke kunstenaars die een kind krijgen veel minder verandert.’ Beeld Judith Jockel

‘Met mijn gezin woon ik ongeveer de helft van het jaar in Kaapstad en de andere helft in Amsterdam. Ook wanneer ik ergens anders een tentoonstelling of werkperiode heb, reizen mijn partner en kind mee. Dan moet mijn kind wel meekunnen en bijvoorbeeld bij mij en mijn partner kunnen overnachten. Soms is die mogelijkheid er zeker, maar vaak ook niet.

‘Van kunstenaars wordt verwacht dat ze overal op komen draven. Maar als ik dan vertel dat ik een kind heb en informeer of hij mee kan, word ik vragend aangekeken. Ik begrijp dat niet. Waarom is het wel normaal om als kunstenaar te vragen of je je partner ergens naartoe mee kunt nemen?

‘De afgelopen anderhalf jaar werden enkele projecten die al waren gepland zomaar ingetrokken. Ik acht de kans aannemelijk dat mijn moederschap de reden was. Ik ben al meer dan tien jaar kunstenaar, maar ik merk sinds mijn zwangerschap dat ik minder uitnodigingen voor tentoonstellingen krijg.

‘Ik ben ervan overtuigd dat er voor mannelijke kunstenaars die een kind krijgen in dat opzicht veel minder verandert. Waar vaderschap makkelijk verteerbaar is, blijft moederschap voor velen iets dat onverenigbaar zou zijn met het kunstenaarschap. Het is aan ons, moeders en kunstenaars, om het gesprek daarover op gang te brengen, om ons te verzetten en te verenigen. Ik ben blij dat dat nu begint te gebeuren.’

Marijn Kuijper (43) heeft samen met hun partner Felix en co-ouder Els een zoontje van 4, Willem. Kuijper exposeerde begin dit jaar met een persoonlijk videodagboek over hun queer ouderschap op Art Rotterdam.



‘Toen mijn zoon werd geboren was ik drie maanden afgestudeerd aan de deeltijdstudie fotografie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Mijn partner Felix en co-ouder Els zijn de biologische en daarmee juridische ouders van ons kind, waardoor ik geen beroep kon doen op ‘gewoon’ ouderschapsverlof. Gelukkig had de gemeente Rotterdam, waar ik drie dagen per week werk, een regeling voor ouders in zogenaamde ‘regenbooggezinnen’ en kon ik twee weken verlof opnemen tegen 70 procent van mijn inkomen.

Kunstenaar Marijn Kuijper: ‘Nam ik me voor een aantal uur aan mijn kunst te besteden, stond ik even later toch weer babykleertjes op te hangen.’ Beeld Judith Jockel

‘Toch heb ik best wel geworsteld met het feit dat ik geen ‘officiële’ ouder van mijn kind ben. Ik dacht: wat is eigenlijk mijn rol in dit gezin? Daarom besefte ik: dat is waar mijn werk over moet gaan.

‘Tijdens de eerste jaren van onze zoon had ik mijn atelier thuis op zolder. In de geleende uurtjes, als hij bijvoorbeeld een slaapje deed, kon ik even naar boven. Dan nam ik me voor een aantal uur aan mijn kunst te besteden, maar stond ik even later toch weer babykleertjes op te hangen. Inmiddels heb ik een atelier, waar ik in ieder geval één dag per week naartoe ga. Ik merk dat ik me eerder schuldig voel als ik naar mijn atelier ga dan als ik naar mijn ‘gewone’ werk bij de gemeente ga.

‘Willem is ongeveer drie dagen per week bij ons. De dagen dat hij hier is, wil ik bij hem zijn. Kunst delft daardoor nog vaak het onderspit. Tot nu toe heb ik ook altijd een streep door kunstenaarsverblijven gezet; die duren vaak maanden en dat is niet te combineren met een gezin. En wanneer ze kinderen wél verwelkomen, richten ze zich geregeld specifiek op vrouwelijke kunstenaars.

‘De ideale werkperiode in zo’n kunstenaarsverblijf zou voor mij twee tot vier weken duren en in de zomer plaatsvinden, zodat mijn kind, dat naar school gaat, mee kan. Hij vindt het ook leuk om mee te gaan naar mijn atelier. Dan zegt hij: ‘Gaan we weer dingen maken op jouw werk?’

Femmy Otten, We Once Were One, Stedelijk Museum Schiedam, t/m 25/06. I won’t be an egg which you would crack in a hurry for the world (groepstentoonstelling), Dat Bolwerck, Zwolle, t/m 28/05. Sanja Marušić, Out of this World, Nederlands Fotomuseum Rotterdam, t/m 18/06. Emma Jääskeläinen , Slo Mo Mother, Vleeshal, Middelburg, t/m 2/7. Dit najaar verschijnt het boek van Mirthe Berentsen over moederschap in de kunsten bij uitgeverij Das Mag, en een podcast, Tussen kunst en kind.

Niet te combineren?

Een groot deel van de kunstwereld is niet ingericht op het ouderschap, schrijven Women Inc. en ABN Amro in een gezamenlijk onderzoeksrapport (2021) over gender(ongelijkheid) in de sector. ‘Er bestaat namelijk de overtuiging dat het kunstenaarschap volledige toewijding vereist en niet te combineren is met de zorg voor een kind.’