Natuurlijk heeft Doutzen Kroes recht op coronasteun

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Zo’n rel rond Doutzen Kroes, je kan er alle kanten mee op. Even kort voor wie ’t heeft gemist: ze deelt allerlei schadelijke coronawaanzin met haar miljoenen volgers, haar vermogen wordt geschat op 29 miljoen, maar haar BV ontving toch 19 duizend euro aan coronasteun. Sander Schimmelpenninck zal dat wel weer kwaadaardig of onnozel vinden, aan mij dus de taak om ’t juist op te nemen voor het supermodel. Een makkie, want de boosheid rust op twee pijlers, haar rijkdom en haar coronastandpunten, en beide donderen om zodra je ze een duwtje geeft.

Om met de rijkdom te beginnen: bedrijfseigenaren zijn wel vaker steenrijk. Nou en? Moeten ze daarom bij omzetverlies door de maatregelen maar meteen hun reserves aanspreken? Het zijn geen zzp’ers! Haar bedrijf voldeed aan de voorwaarden en daarom heeft haar boekhouder de steun aangevraagd, shock horror. Natuurlijk zou het chiquer zijn om het uit eigen zak te betalen maar het is Doutzen Kroes, niet Gandhi, dus waarom zou ze?

Misschien vanwege haar rol in het coronadebat. Kroes – en ik citeer de ronkende kop van het Quote-artikel, ‘kakt op corona en hekelt ieder instituut, maar houdt wel haar hand op’. Een hypocrisieverwijt dus. Maar als je niet in corona gelooft, is het juist ideologisch consistent om compensatie van de overheid te eisen.

Maar wat vooral zorgen baart, is het populaire idee dat je pas een beroep mag doen op de overheid als je niet te fanatiek tegen diezelfde overheid ageert. Het doet denken aan het toejuichen van politiegeweld tegen ‘wappies’ of krakers. Rechten zijn er slechts voor brave burgers. Een doodeng idee. En als ik om dat punt te maken het moet opnemen voor Doutzen Kroes, doe ik dat met alle moederliefde die ik in me heb.