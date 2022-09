Natuurfilm Wolf geeft een prachtig en zeldzaam inkijkje in het wolvenbestaan ★★★☆☆

Wolf

Onbeholpen scharrelen drie jonge wolfjes rond bij een spoorlijn. Ze likken aan de rails. Het is een schattig gezicht, maar de voice-over van de natuurfilm Wolf (ingesproken door Matthijs van Nieuwkerk) maakt ruw korte metten met naïeve gedachten over wolfjes. ‘De smaak van ijzer lijkt op vers bloed.’ Aha.

De wolf is terug in Nederland, niet naar ieders tevredenheid. Het dier eet zo’n 3 kilo vlees per dag, wat onder meer bij schapenboeren tot grote schade lijdt. Filmmaker Cees van Kempen vond het slechte imago van de wolf onterecht en besloot het dier in een beter daglicht te stellen. Wolf is het resultaat van zijn uiterst geduldige zoektocht in Duitse en Nederlandse bossen, waar hij vele maanden achtereen stilletjes zat te wachten op zijn hoofdpersoon. Die liet zich uiteraard niet zomaar zien, want wolven hebben een goede neus.

Dat het Van Kempen gelukt is voldoende beeldmateriaal te verzamelen, is dus al een prestatie op zich. Van Kempen slaagde erin alle levensfasen van de wolf te filmen, inclusief de trektocht naar een ander leefgebied en het opstarten van een nieuwe roedel. De beelden zijn prachtig. Natuurlijk is het verhaal gefabriceerd: de film volgt zogenaamd één wolf (die Scout wordt genoemd) die zich in Nederland vestigt, terwijl in werkelijkheid diverse wolven in diverse gebieden zijn gefilmd. Het is een constructie die vaak in natuurfilms wordt toegepast.

De wolf past in het Nederlandse ecosysteem, betoogt Van Kempen. Hij jaagt vooral op kwetsbare dieren en laat daarbij vleesresten achter voor aasdieren als raven, die dus ook van zijn komst profiteren. Het is een overtuigend verhaal, al wringt het dat de film het jachtinstinct van de wolf toch wat lijkt te verdoezelen. Slechts zelden is hij te zien met een prooi in de bek, en dan nog van een afstand, zodat het niet te bloederig wordt. Misschien waren de beelden gewoon niet beschikbaar, maar meer voor de hand ligt dat ze niet pasten in Van Kempens pr-missie: meer begrip kweken voor de wolf.

Ook zonder afgekloven hertjes is het natuurlijk de vraag of Wolf de tegenstanders overtuigt. De film maakt in elk geval duidelijk dat het dier niet zomaar weggaat: inmiddels leven er zo’n twintig wolven in Nederland. Wolf geeft een mooi en zeldzaam inkijkje in hun bestaan.