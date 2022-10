Natuurdocumentaire over vervuilende Nederlandse havens doet aan greenwashing ★★☆☆☆

Wild Port of Europe

Is een natuurdocumentaire per definitie problematisch als fossiele bedrijven als BP en Shell hebben bijgedragen aan de totstandkoming? Laten we zeggen dat de makers – onder wie producent Mark Verkerk van hitdocumentaire De nieuwe wildernis – in zo’n geval in die documentaire maximaal transparant moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Dat is niet gelukt, in Wild Port of Europe.

De documentaire schetst in de eerste minuten een aardig beeld van de havens van Rotterdam en Moerdijk als planmatig ingericht gebied, dat in dienst staat van de mens en zijn behoefte aan economische ontwikkeling. ‘Ruimte voor de natuur?’, klinkt de voice-over van Sacha de Boer. ‘Hier?’ Dan zwemt een zeehond door het havenkanaal, met de niet mis te verstane implicatie: het valt best mee met die verdrukte natuur tussen de fabriekspijpen.

Goed idee voor een natuurdocumentaire natuurlijk, filmen in een haven die bekendstaat als de meest vervuilende haven van Europa. Hoopvolle en verrassende beelden gegarandeerd. Maar je mag je afvragen waarom die vervuiling in de film niet wordt benoemd. En waarom überhaupt verzwijgen dat men hier in eerste instantie is gaan filmen op uitnodiging van het Havenbedrijf Moerdijk en Shell?

Wie deze omissies negeert, ziet hoe regisseurs Willem Berents en Melanie Kutzke geduldig hebben gezwoegd om ’s lands industriële fauna een gezicht te geven. Mantelmeeuwen leggen in speciale broedweiden de basis voor ‘een nieuwe generatie’, een bunzing sticht een gezin onder een roestige container, de Chinese wolhandkrab (‘een echte doorzetter’) vindt zijn weg langs allerlei wateruitlaten, stuwen en sluizen. De voice-over doceert in managementjargon, dat wel: ‘Ondanks hindernissen bieden de havens ook kansen.’ Neem de vissen die afkomen op de warmte van geloosd koelwater, waarbij aalscholvers alvast klaarzitten om ze op te eten. Zoveel inzicht in de vindingrijkheid van de natuur stemt hoopvol, ben je geneigd te denken.

Maar gaandeweg begint het steeds meer te wringen. Waar kijken we naar? Wéér die beelden van windmolens die in elkaar worden gezet, maar door wie? Waarom toch die voortdurende dans rond onwelgevallige feiten? Sacha de Boer over een ‘onzekere toekomst’ als gevolg van ‘keuzes uit het verleden’: het omfloerste taalgebruik van een goedgemaakte advertorial.

24 milieuorganisaties noemden Wild Port of Europe in een open brief in het AD onlangs ‘de definitie van greenwashing’. Ze hebben een punt. Daarvoor hoef je de opgewekte persberichtjes van de fossiele sponsors over hun medewerking aan deze documentaire over ‘een van de soortenrijkste gebieden in Europa’ niet eens te lezen.