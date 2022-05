Nate Smith laat zien dat zijn Kinfolk een van de opzwependste nieuwe jazzbands is ★★★★☆

Het zijn moeilijke tijden voor de pop- en jazzpodia, maar daar heeft Nate Smith even geen last van. De Amerikaanse jazzdrummer verkocht maandag moeiteloos de Amsterdamse Tolhuistuin uit (zeshonderd tickets) en speelt vrijdag ook nog in een vol Bird in Rotterdam. Een jong, enthousiast publiek heeft zijn hybride vorm van jazz, funk en rap omarmd, zoals dat bijvoorbeeld te horen is op de twee albums met zijn band Kinfolk.

En live bleek het nog feestelijker dan op de plaat. Waar het laatste Kinfolk-album toch een beetje bezweek onder het gewicht van de gastmuzikanten, hield Smith live, ondanks de soms voluit spelende zevenkoppige band, alles toch wat kleiner.

Bandleden als Jon Cowherd op de Fender Rhodes en saxofonist Jaleel Shaw kregen in de Tolhuistuin meteen de ruimte om te excelleren, terwijl Smith zelf alles strak onder controle hield met zijn ritmisch razendknappe, maar nooit in demonstratiesport verzandende drumpatronen.

Dat Smiths Kinfolk een van de opzwependste nieuwe jazzbands mag heten, onderstreepten ze gaandeweg het concert. Dat was nog heel rechttoe-rechtaan begonnen: thema, solo en door; goed, maar er ontbrak ook iets om het echt los te doen gaan. Maar daar was rapper Kokayi, die met vocaal vuurwerk het boeltje even kwam opschudden. Zijn bijdrage was precies juist gedoseerd en werd gevolgd door een andere welkome gast: zangeres Amma Whatt.

Van jazz via hiphop en dampende soul kwam het optreden tot een spiritueel hoogtepunt toen Whatt het opnam tegen de sopraansax van Shaw. Stilstaan was al lang geen optie meer, Nate Smith had met zijn Kinfolk het publiek tot dansen gebracht, zoals je eigenlijk maar weinig meemaakt tijdens jazzconcerten. En ondertussen bleef hij maar zoeken naar minder voor de hand liggende ritmes.