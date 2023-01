Nani Noam Vazana: een stem als een scheepshoorn met flamenco-achtig drama

Nani Noam Vazana

De afkomst van de in Amsterdam wonende zangeres Noam Vazana, alias Nani, is fascinerend. Haar ouders werden geboren in Marokko, maar als Joodse inwoners van dat land moesten ze in de jaren vijftig vertrekken naar Israël. Daar groeide Vazana op, met Hebreeuws en flarden Arabisch in het talenpakket maar bovenal de bedreigde taal Ladino, een mengeling van Spaans met Hebreeuws die door naar schatting nog zestigduizend mensen wordt gesproken. Met haar Marokkaanse oma bijvoorbeeld kon Vazana uitsluitend in dat wonderlijke Ladino communiceren.

Vazana moet de enige singer-songwriter ter wereld zijn die liedjes schrijft in het Ladino. In het Bimhuis speelt zij nummers van haar nieuwe album Ke Haber, dat feitelijk een conservering is van een eeuwenoude cultuur en een unieke migratiemix.

De muziekpraktijk van Vazana is ook bijzonder: zij speelt piano, zingt met een stem als een scheepshoorn en maakt af en toe nog een rondje op de trombone. Haar melodieën zweven langs flamenco, langs zwierige Arabische muziek, langs dansmuziek uit de Balkan en zelfs gitaarmuziek uit het Andesgebergte. Bijna niet te bevatten, maar Vazana zingt en speelt dit alles zo vanzelfsprekend dat je na twee nummers ophoudt met je pogingen de boel te ontleden.

Veel liedjes zijn voortgekomen uit gesprekken met haar oma. Ze vieren de sterke vrouwelijke cultuur uit vervlogen tijden, bijvoorbeeld in een onweerstaanbaar vrolijk lied dat zeven manieren om aubergines te bereiden bezingt. Vazana zingt het met flamenco-achtig drama in haar stem en zo krachtig dat het haast lijkt of zij hier politieke statements aan het maken is. En misschien is zij dat ook wel en schuilt achter de bereidingswijze van aubergines een ondoorgrondelijk diepe betekenis. Het Ladino krijgt er in ieder geval een stoot nieuwe levenskracht mee en alleen al daarom is het werk van Vazana van onschatbare waarde.