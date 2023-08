Naïef, maar altijd optimistisch: voor Forrest Gump is de wereld een Norman Rockwell-illustratie

‘The Young Lady with the Shiner’ van Norman Rockwell, 1953. Beeld Imageselect

De eerste grote aanschaf die regisseur George Lucas deed na het succes van Star Wars (1977) was een werk van Norman Rockwell. Hij was opgegroeid met de Amerikaanse illustrator en zijn nostalgische covers voor The Saturday Evening Post – net als de rest van Amerika trouwens, inclusief zijn vriend en collega Steven Spielberg. Die was dan ook meteen stikjaloers. ‘Dus ik kocht ook een Rockwell. Een grótere.’ Voor beiden betekende dit het begin van een verzameling.

Niet verwonderlijk dat twee van de invloedrijkste Amerikaanse regisseurs van publieksfilms zo dol zijn op Rockwell. De wereld die hij in zijn werk oproept is zo heerlijk geruststellend. Hij tekende het Amerika van de gegoede middenklasse in de jaren vijftig: een wereld vol moeders met schortjes, kattekwaadkinderen, vriendelijke autoriteitsfiguren. Bretels en hoedjes, goedgevulde ontbijttafels, bidden voor het eten. Een probleemloos leven in een opvallend witte wereld, waar de grootste narigheid die een mens kan overkomen een injectie in je bil is.

Verf & film is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin filmscènes worden besproken die op een schilderij zijn geïnspireerd.

Triomfantelijke blik en trotse grijns

Je kunt daar nuffig over doen – en veel kunstcritici déden er nuffig over – maar Rockwell slaagde er net als Lucas en Spielberg wel in een zo groot mogelijk publiek te verleiden en te amuseren, met puur vakmanschap. Hij kan in één tekening een compleet verhaal vertellen, met een kwinkslag erin, terwijl het er moeiteloos uitziet.

Neem The Young Lady with the Shiner, zijn 277ste cover, gepubliceerd op 23 mei 1953. In het midden zit een meisje dat het zusje had kunnen zijn van de mascotte van het tijdschrift Mad op een ongemakkelijk houten bankje bij het kantoor van de schooldirecteur. Ze heeft overduidelijk gevochten: haar smoezelige witte blouse hangt half uit de geruite rok, de mouwen zijn opgestroopt, haar rossige haar piekt uit haar vlechten, de sokken zijn afgezakt, veters los. Ze heeft een pleister op de knie en een imposant blauw oog.

Maar wat vooral opvalt is haar triomfantelijke blik en trotse grijns. ‘Vind je dat ik er beroerd uitzie? Dan moet je die ánder eens zien’, zegt haar gezicht. Die ander moet haast wel een jongen zijn, denk je dan. Een die zijn verdiende loon kreeg. Achter haar, via de half geopende deur, zie je hoe op hoog niveau wordt overlegd – de wat sullige directeur en een scherpere juf (hij zit, zij staat) hebben zichtbaar geen idee wat ze met de kwestie aanmoeten.

Olijke wereld

Het is dat fraaie doorkijkje dat een andere publieksregisseur, Robert Zemeckis, leende voor Forrest Gump (1994). Bijna letterlijk, met een paar veelzeggende omkeringen. In die film, een van de grootste publiekstrekkers uit de filmgeschiedenis, zit de jonge Forrest, keurig gekleed, op zo’n bankje. Achter hem, via de deur, zie je hoe zijn moeder de schooldirecteur ervan probeert te overtuigen dat hij ondanks zijn lage IQ normaal onderwijs zou moeten krijgen – zíj zit, hij staat. Niet triomfantelijk, maar onbewogen hoort Forrest aan hoe de man onverbiddelijk is, tot hij zijn moeder verlekkerd vraagt of er misschien ‘een meneer Gump is’.

Michael Conner Humphreys als de jonge Forrest Gump in ‘Forrest Gump’.

De invloed van Rockwell blijft niet beperkt tot dit ene shot. Zemeckis laat de hele jeugd van Gump eruitzien als een serie van zijn illustraties. Door de kleuren, kadrering, kapsels en kleding wekt hij diens olijke wereld tot leven. Waar schilder Edward Hopper ernstiger filmmakers inspireerde door de schaduwkant van de Amerikaanse droom te tonen – de eenzaamheid, de isolatie – gaat Zemeckis mee in de schaamteloze viering ervan.

Geen leuk grapje

Of toch niet helemaal? Zo leuk ís het eigenlijk niet in dat kleinburgerlijke stadje waar Forrest opgroeit. Hij wordt buitengesloten en geterroriseerd door zijn klasgenoten met die vrolijk geruite overhemden en korte broeken. Zijn beste vriendin wordt misbruikt door haar vader. Zijn moeder heeft ’s avonds seks met de directeur, zodat hij Forrest een plekje op zijn school geeft. ‘Je moeder geeft heel, heel veel om jouw opleiding’, vertrouwt de man hem toe als hij oververhit weer naar buiten komt. Het wordt gepresenteerd als een soort grapje, maar leuk is het niet.

Forrest, die de hele film lang gekleed blijft als zo’n Rockwell-personage, ook op latere leeftijd, realiseert zich dit allemaal niet – niet écht. Hij is naïef, simpel van geest, en blijft ondanks alles geloven in het goede van de mens. Hij ziet de wereld als een grote tot leven gewekte Rockwell-illustratie en dat optimisme verklaart de populariteit van de film. Als kijker mag je mee in die nostalgie. Al weet Zemeckis best dat het nostalgie is naar een wereld die nooit echt heeft bestaan.