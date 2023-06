Nadia Moussaid is een kundig moderator, maar haar programma voelt soms wel als huiswerk

Dinsdag bereikte het VPRO-praatprogramma Nadia een dieptepunt in de belangstelling van kijkers. Slechts 232 duizend mensen stemden om 19.05 uur, primetime, af op de show waarin Nadia Moussaid in de studio elke dag in drie kwartier een maatschappelijk thema uitdiept dat voor een potentieel breed publiek interessant is. Zoals genderneutraal opvoeden, jongeren en hun sociale media, armoede, complotdenkers in de familie en, dinsdag, beroerde schooladviezen en hun dramatische gevolgen. Nog geen kwart miljoen kijkers, op het populairste tv-tijdstip van de dag: bijna te verwaarlozen. Nadia kukelde hiermee uit de top 25 die de Stichting Kijkonderzoek dagelijks publiceert.

Nadia Moussaid in haar talkshow. Beeld VPRO

Goed dat er een omroep is die zich niet alleen laat leiden door de kijkcijfers. Die programma’s op kwaliteit wil beoordelen en ze, als de kijker ze niet meteen waardeert, de kans geeft om zich voor een geïnteresseerd, desnoods bescheiden publiek te bewijzen. De rechte rug kan duiden op standvastigheid en getuigen van karakter. Maar dat kan ook duiden op koppigheid. Dat dreigt bij Nadia, sinds mei vijf keer per week op NPO 1. Het programma lijkt me, althans op deze plek, niet te redden.

Haken de kijkers af omdat ze het programma slecht vinden? Niet per se. Moussaid is een kundig moderator. Na aanvankelijke verkramping in de eerste afleveringen laveert ze soepel door de zaal met ‘gewone’ burgers, die we ervaringsdeskundig kunnen noemen op het gespreksthema van de dag. Ze weet deskundigen te verleiden tot bondige en begrijpelijke analyses. En ze toont respect voor álle in de studio geventileerde, zwaar uiteenlopende meningen – ook van die mensen die bij driftkikkers het bloed onder de nagels vandaan halen.

Schools is Nadia ook, met hand opsteken om de meningen in de zaal te peilen, en opstaan voor de juf als je iets in de microfoon wil zeggen. Nou ja, de charme van de eenvoud, kun je het ook noemen. Tegelijk is het een hele zit en voelt het programma, om in educatieve termen te blijven, soms als huiswerk.

Het voornaamste bezwaar tegen deze thematische show is het hermetische karakter: midden in de samenleving, maar met de rug naar de actualiteit. Niets van het nieuws van de dag sijpelt erin door – iets waaraan de kijker juist op het begin van de avond behoefte heeft. Zoiets als Marcel en Gijs, die dinsdag vanaf 21.30 uur op SBS6 met hoofdgast Sander Schimmelpenninck het nieuws goedgeluimd bespraken: Berlusconi, het necrofilieverbod, het nieuwste videofilmpje van Sigrid Kaag, Transavia in de lucht gehouden door stagiairs.

De machtige zendercoördinator weet het vast beter, maar een driftkikker als ik zou zeggen: haal de twee zelfbenoemde ‘snuffelstagiairs’ Van Roosmalen en Groenteman gauw terug naar BNNVara en geef ze de ruimte op primetime bij de NPO. Kan Nadia naar het uur waarop ooit Rondom 10 ooit floreerde.