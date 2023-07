Naast relevante inhoud biedt musical ‘De Mol en de Paradijsvogel’ ook veel humor en show ★★★★☆

Hoofdpersonen Wassim (Silyan Elkattabi) en Albert Mol (Laus Steenbeeke) in de musical ‘De Mol en de Paradijsvogel’. Beeld Liza Kollau

‘Spreid je veren’, is de leus die perfect van toepassing is op het leven van Albert Mol. Deze acteur, tevens komisch panellid van tv-quiz Wie van de drie, staat bekend als de eerste Nederlandse artiest die publiekelijk uit de kast kwam. Een voorvechter dus van de homo-emancipatie, maar ook iemand die kritiek opriep in eigen gemeenschap. Veel homo’s vonden Albert te uitbundig en verwijfd, een regelrechte clichénicht. Dat kon de emancipatie toch geen goed doen?

Op bijzonder knappe wijze weet scriptschrijver Daniël Cohen de ontwikkeling van de lhbti-emancipatie aan te stippen in de nieuwe, geslaagde Nederlandse musical De Mol en de Paradijsvogel. Dat doe hij via het levensverhaal van Albert Mol (1917-2004), hier sterk neergezet door Laus Steenbeeke. Maar ook aan de hand van een andere paradijsvogel: de Syrische vluchteling Wassim (Silyan Elkattabi), die in de huidige tijd naar Nederland vlucht en daar het paradijs hoopt aan te treffen. Maar als extravagant uitgedoste queer treft Wassim ook in het ‘tolerante’ Nederland discriminatie en fysiek geweld op zijn pad.

Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Via deze twee verweven verhalen wordt een interessante kwestie behandeld: hoe uitbundig en zichtbaar mag je zijn als lhbti’er, en waar komt de kritiek op extravagantie uit voort? Zeker als Bob en Leo, een ouder homostel dat Wassim onderdak biedt, dezelfde kritiek uiten, vraag je je af waar deze houding van ‘doe maar normaal’ vandaan komt. Het gaat ver terug: ook Wim Sonneveld wordt opgevoerd (gespeeld door Frans Mulder), de homoseksuele cabaretier die zijn geaardheid altijd verhulde. ‘Wees discreet’, is Sonnevelds motto, en hij is niet blij met de coming out van zijn protégé Albert in 1969.

Los van de relevante, serieuze inhoud over discriminatie en vrijheid heeft gezelschap OpusOne er verstandig aan gedaan om een kleurrijke show vol humor, zang en dans neer te zetten. Het entertainmentgehalte is hoog, mede ook dankzij zes jonge zangers/dansers in het ensemble. De liedjes van componist Jan Groenteman wortelen stevig in de Hollandse musicaltraditie, vol verwijzingen naar het duo Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

Het discolied O, kleine bruine jongen is een Amsterdamse meezinger en een exotisch vluchtelingenlied ineen - heel verfrissend. Het slechte gebit van Albert Mol wordt geestig verwerkt in een lied over de kracht van een stralende lach, gezongen door Alberts moeder (Renée de Gruijl). Zo komen er veel fraaie musicalnummers met meerdere lagen voorbij. Hoor het lied Let’s agree to disagree, een discussie tussen Mol en Sonneveld tijdens het tv-programma Het uur U bij Koos Postema uit 1969, waarin Mol uit de kast kwam.

Tegen het einde gaat Albert Mols verhaal de boventoon voeren en raakt de verhaallijn van Wassim ietwat ondergesneeuwd. Dat had wellicht meer in balans kunnen zijn; desondanks valt er veel te genieten in deze sprankelende voorstelling, die je vertrouwen geeft in de toekomst van de Nederlandse musical.

De mol en de paradijsvogel Musical ★★★★☆ Door OpusOne. Script en regie Daniël Cohen. Composities Jan Groenteman. Muzikale leiding en arrangementen Ezra van Nassauw. 16/7, DeLaMar Theater Amsterdam. Aldaar t/m 6/8.

In het midden: Wassim (Silyan Elkattabi). Beeld Liza Kollau