Naar reality over reality kijken we, naar talkshows over talkshows – en het wordt alleen maar méér

De buren hebben een Wie is de mol?-banner in de tuin staan. Even denk je: zijn de buren de mol? Dan lees je ‘kinderfeestjes.nl’ onder de groene vingerafdruk. Ze spelen daarbinnen molletje. Beter nog: ze spelen Moltalk, of Mollenstreken – de kindervariant van het mollennapraatprogramma. ‘Speciaal voor jullie heb ik de aflevering nog eens bekeken’, zegt de 8-jarige presentator daarin op zondagochtend. ‘Maar dan op z’n kop. Weten jullie wat mij is opgevallen?’

Presentator Lavezzi Rutjens (8) heeft voor Mollenstreken nog eens op z'n kop naar Wie is de Mol? gekeken Beeld Zapp

Je hoort wel eens dat we binnenkort de metaverse ingaan met z’n allen. Ondertussen wonen we daar allang. We kijken programma’s, films en series die enkel andere programma’s, films en series als onderwerp hebben. Prequels, sequels. We kijken reality over reality. Series waarin André Hazes junior urenlang reflecteert op beelden van hemzelf. Een talentenjacht waarin van een talentenjacht bekende BN’ers moeten raden van welke BN’er, die ook bekend is van een talentenjacht, de persoon op het podium familie is. Talkshows gevuld met mensen die vertellen over andere talkshows. Even wat fragmenten erbij. Hoe voelt dat nou, viraal gaan? En je gaat zo lekker spelen op je fluit.

Je luistert een podcast over talkshows. Je luistert een podcast over reality-tv. Je kijkt een serie gebaseerd op een game. Je ziet op Twitch hoe iemand Ukraine War Stories speelt terwijl je op de radio hoort dat Rutte Zelensky bezoekt. Je vraagt je af of Harry en Meghan al wisten dat ze een Netflixserie gingen maken toen ze die filmpjes opnamen van hun eerste date.

Het is alsof je geen eigen emoties meer hebt, alleen nog referenties naar scènes. Je voelt je cousin Greg tijdens het familieweekend. Je voelt je Siobhan die een affaire begint. Je voelt je Shane die de manager wil spreken in het White Lotus-hotel. En je gaat zo lekker spelen op je fluit.

Bij de buren rennen tien kinderen de straat op, allemaal een mobiel voor zich uit. Vier ouders erachteraan, smartphone in videostand. Je vriend kijkt in de woonkamer op tv naar de herhaling van Ajax en tegelijk op zijn iPad naar de samenvatting. Hij vraagt of je al weet over welk programma je gaat schrijven. Je zegt dat je gevoelsmatig al alles maar ook nog helemaal niets hebt gezien.

Je kijkt weer naar Mollenstreken, en naar een herhaling van Media Inside. Gijs Groenteman ergert zich eraan, aan al die programma’s waarin mensen alleen maar praten over Wie is de mol? ‘Er is nu ook een ander programma waar de talkshows helemaal wild van zijn, en dat is De slimste mens.’ Bizar toch? Even naar wat fragmenten. Filemon Wesselink was het sowieso opgevallen dat ze op tv heel graag praten over tv. Marcel van Roosmalen kan het nooit wat boeien wie de slimste is. Roos Moggré denkt dat het de komende tijd alleen maar meer gaat worden, het praten over tv op tv. Groenteman: ‘Blijkbaar vinden we het heerlijk.’