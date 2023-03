Naar Provincetown of op vakantie met Aaf Brandt Corstius: drie podcasttips voor de zomertijd

Welcome to Provincetown

Op het puntje van een smal schiereiland in Massachusetts ligt het haven- en strandplaatsje Provincetown. Er wonen maar zo’n 3.600 mensen, maar als in de zomer het toeristenseizoen op gang komt verblijven er soms wel 60 duizend mensen. ‘P-Town’ is vooral een heel geliefde bestemming voor lhbti-personen. In de podcast Welcome to Provincetown doet de Amerikaanse documentairemaker Mitra Kaboli verslag van een zomer. We ontmoeten bijvoorbeeld dragqueen Qya Cristal, momenteel de ‘it girl’ van P-Town. Ook homoseksuele jongeren weten hun weg naar het stadje te vinden. Om een zomer gewoon lekker zichzelf te zijn.

Echt gebeurd afl. 285, Onderweg: Aaf Brandt Corstius

Op vakantie gaan hoeft niet gemakkelijk te zijn. In Echt gebeurd vertelt Aaf Brandt Corstius over de vakanties met haar vader. Hugo Brandt Corstius noemde zichzelf ‘een asperge’ en had een hekel aan bijvoorbeeld: haasten, wachten, kleine ruimtes, verandering, warmte, kou en (jawel) mensen. De vakanties van het (moederloze) gezin kenden daarom veel regels. Alsnog kon er natuurlijk van alles misgaan. Zo vertelt Aaf Brandt Corstius over die vakantie waarin een omstander moest ingrijpen en aan de kinderen vroeg: ‘Gaat het wel helemaal goed met jullie?’ en ze even later naar het ziekenhuis moesten.

De zomer van 69

Nou goed, wij hadden pas nog onze slutty summer van 2021, maar de echte Summer of Love was natuurlijk die van 1969. NPO Radio 1 maakte er een podcast over. En die gaat niet alleen over vrije liefde (seks), maar over activisme (homoactivisme, feminisme), de maanlanding en muziek (Woodstock). Met gesprekken met mensen die erbij waren en bijvoorbeeld op Woodstock hun tentje pal bij het grote podium hadden opgezet of onder het hek door kropen. De podcast stelt ook de vraag: wat kunnen we nu nog leren van die broeierige zomer van destijds? Lijkt het activisme van nu op dat van weleer? En hoe zit het met festivals?