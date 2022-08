Naar Megan Thee Stallion wil je graag luisteren, of het nu gaat over haar vijanden, rouw of seks ★★★★☆

Het album Traumazine van Megan Thee Stallion.

Met het rode-oortjes-duet WAP (‘Wet-Ass Pussy’, 2020) duwde Cardi B een geliefde collega richting een doorbraak: de Texaanse Megan Thee Stallion, doctoranda in de gezondheidswetenschappen.

Nu is Megan Pete (27) even succesvol als Cardi. Zeldzaam pornografisch was haar debuutalbum Good News (2020), waarop ze zich een begaafd rapper toonde, met gevoel voor taal, humor en hits.

De opnieuw sterke opvolger Traumazine gaat dieper. Dat bevalt uitstekend. Seks is er nog genoeg (poeh, Red Wine), maar ze gaat in een track als Anxiety ook in op haar kwetsbaarheden, zoals de hulp die ze nodig had na de dood van haar moeder (in 2019).

Verbeten rapt ze over haar vijanden in de muziekindustrie. Haar label, waartegen ze een juridisch gevecht voert. De (vaak vrouwelijke) collega’s die backstabbing bitches bleken. De haat die over vrijgevochten zwarte vrouwen wordt uitgestort. De dubbele moraal die mannelijke rappers meer toestaat dan vrouwelijke.

Wat Megan van de nieuwe Amerikaanse abortuswetten vindt? Wat dacht je? In Gift & A Curse: ‘My body, my motherfucking choice.’

Richting het einde komen we hits van maanden geleden tegen: Pressurelicious met Future, Sweetest Pie met Dua Lipa. Die versterken het album niet, trekken het iets uit het lood, maar aan de eindconclusie doen ze weinig af: als Megan Thee Stallion vertelt, wil je graag luisteren.

Megan Thee Stallion

Traumazine

Pop

★★★★☆

1501 Certified