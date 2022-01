Naar het nieuwe album van Years & Years zul je geen jaren luisteren ★★☆☆☆

Years & Years - Night Call

Tijdje niets gehoord van Olly Alexander en zijn Britse synthpopgroep Years & Years: sinds het vorige album Palo Santo (2018) verstreken vier jaren, sinds wereldhit King bijna zeven.

Alexanders muzikale secondanten, Mikey Goldsworthy en Emre Türkmen, blijken de groep te hebben verlaten, zodat Years & Years op Night Call eenmansproject is geworden. Zie de inmiddels 31-jarige Alexander zitten, op de hoes, als zeemeermin op een rots.

Het heeft de zaak geen goed gedaan. Het is wat flauw om te stellen dat je in het eerste nummer al hoort dat het mis zit, maar hier is dat wel verleidelijk. Consequences klinkt gedateerd en verveeld, aerobicmuziek die nooit echt zijn best doet je te verrassen met een frivole wending of leuke tekstzin, terwijl dat nou juist de charme van Years & Years was: het speelse, gekoppeld aan Alexanders dagboekverzuchtingen over leuke jongens.

Halverwege, ter hoogte van de dansvloertrack Sweet Talker (met het Zweedse duo Galantis) en Sooner or Later leeft het wat op, maar dat is van korte duur. Jammer. Years & Years is het even kwijt.

Years & Years Night Call Pop ★★☆☆☆ Polydor/Universal