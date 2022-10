Naar dit filmpje vol erotiek en oorlogsesthetiek wil je blijven kijken

Pranayama Organ van Fiona Banner in museum De Pont. Beeld Natascha Libbert

Daar ligt iets groots op het strand, en het ademt. Het lijkt op zeil, het heeft de kleur van vuilniszakken en is van menselijke makelij – maar het beweegt, het hijgt, het groeit. De diepgrijze materie wordt opgeblazen, vertoont gleuven en plooien en uitstulpingen die over elkaar heen glijden, als zachtjes wrijvende lichaamsdelen. Als parende haaien.

Zo begint de korte film Pranayama Organ van de Engelse kunstenaar Fiona Banner, die net is aangekocht door museum De Pont in Tilburg, en die daar te zien is tijdens een kleine solotentoonstelling. De film duurt ongeveer 10 minuten, maar het valt op dat veel museumbezoekers zich er na afloop niet meteen van kunnen losmaken, en veel langer blijven kijken. Waarom? Om nog eens te zien hoe twee levensgrote opblaasbare gevechtsvliegtuigen – in een vertraagde montage – worden gevuld met lucht, en uitrollen tot ze opmerkelijk fallisch omhoog prikken de lucht in, reikend naar de zon, als Icarussen die willen vliegen. En hoe verderop in de film twee mensen, verkleed als diezelfde twee vliegtuigen, een gestileerde choreografie opvoeren, een steeds opzwepender dans van toenaderen en afstand nemen, aantrekken en afstoten.

Pranayama Organ van Fiona Banner. Beeld Natascha Libbert

Het is heerlijk vervreemdend hoe Banner die erotische ingrediënten, een paringsritueel en een verleidingsdans, combineert met oorlogsesthetiek. Dat werkt twee kanten op: niet alleen doet de ‘intimiteit’ tussen de gevechtsvliegtuigen gevaarlijk aan, ook lijkt de film er – in een tijd waarin Poetin regelmatig zinspeelt op het gebruik van kernwapens – naar te hinten dat militair dreigen en uithalen uiteindelijk voortvloeit uit het basaalste verlangen: naar intimiteit, samensmelten, geaaid worden.

Dat een film waarin gedanst wordt in vliegtuigpakken op momenten zeker iets komisch heeft, maar nooit koddig wordt, komt ook door een werkelijk prachtige geluidsscore. Met subtiel ademen en hijgen (‘pranayama’ is een yoga-ademhalingstechniek), lage, diepe orgeltonen en geneurie, en zelfs een eigen cover van Wild is the Wind. Net als de versie van Nina Simone boort dit lied vol smachtend verlangen naar liefde en verlossing zich rechtstreeks je ziel binnen: ‘Love me, love me, love me, say you do / Let me fly away with you.’ Het verleent alles een bedwelmende, bezwerende kracht, een noodlottige geladenheid.

Zeewezen

In 2018 maakte de Kroatisch-Nederlandse fotograaf Sanja Marušić een serie droomachtige foto’s van steeds twee eigenaardige figuren in kostuums. Net als Banner maakte ze haar pakken eigenhandig, en net als Banner is zijzelf een van de twee verklede figuren in haar werk.

Foto uit de serie Friends or Enemies van Sanja Marušić.

Op de hier afgebeelde foto draagt de ene figuur de ander op zijn rug, hun hoofden verdwijnen achter een blauwe driehoek. Samen vormen ze één organisme, een vreemd zeewezen met vier benen en een pijltjeskop. Of de een de ander liefdevol meedraagt of eerder ontvoert, blijft onbeslist – niet voor niets heet de serie Friends or Enemies.

Zowel de foto van Marušić als de film van Banner speelt met enerzijds het verlangen naar nabijheid en volledig in elkaar willen opgaan, en anderzijds het gevaar dat de ander je daarbij weleens zou kunnen verzwelgen of overweldigen. Zeker als de ander een gevechtsvliegtuig is, mag je misschien weinig hopen van de liefde.

Waar bij Marušić vooral een surreëel, dromerig gevoel overheerst, beklijft bij Tanner eerder onbestemde dreiging. Haar film eindigt als de opblaasvliegtuigen, na hun hoogste hoogten te hebben bereikt, weer gaan liggen op het strand. Lopen deze roofdierachtige wezens weer leeg, gaan ze rusten, is het vrede? Of komen ze daarna nog sterker terug om te doen wat ze kunnen, vliegen en vechten – kortom: voor nieuwe strijd?

Het gevaar lijkt geweken. Voorlopig althans.

Fiona Banner Beeld Mischa Haller