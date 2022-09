Naar deze films kijken we reikhalzend uit: Blonde, Tár en Athena

De Cubaanse actrice Ana de Armas speelt Marilyn Monroe in Blonde.

Bor, om welke film die wordt gedraaid in Venetië kunnen we straks niet heen?

‘Dat is Blonde, van Andrew Dominik. Die regisseerde eerder The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, wat mij betreft een van de beste westerns ooit gemaakt. Nu waagt hij zich aan een portret van Marilyn Monroe, gebaseerd op de gelijknamige roman van Joyce Carol Oates. Dat nogal geruchtmakende boek wordt ook wel een biografie van Monroe genoemd, maar dat is het niet: feit en fictie lopen door elkaar heen. Ook in Dominiks film is dat het geval.

‘Zie deze film, binnenkort te zien op Netflix, daarom als een fictieve kijk op het leven van Marilyn Monroe, en als een gruwelijk sprookje over hoe de Amerikaanse entertainmentindustrie omging, en misschien ook nog wel omgaat, met jonge vrouwen. Een goeie film om Hollywood mee aan te vallen.

‘Vooraf was natuurlijk de vraag: wie gaat Marilyn Monroe spelen? Door de jaren heen werden verschillende actrices genoemd voor die rol, uiteindelijk is het de Cubaanse Ana de Armas geworden. Eerder had zij in de Bond-film No Time to Die een geweldige rol als spion, waarbij ik dacht: wat mij betreft had ze de hele film mogen spelen. Ze heeft in de meeste rollen wel een tamelijk vet Cubaans accent, het wordt interessant om te zien hoe ze Monroe neerzet. Overigens vind ik het wel fijn dat je De Armas op basis van uiterlijk en afkomst niet direct als Monroe zou casten; het acteerwerk moet kijkers laten geloven dat zij Monroe is.’

Welke film mogen we daarnaast niet missen?

‘Tár, absoluut, met in de hoofdrol Cate Blanchett. Een interessante film die op allerlei manieren ingaat op deze tijd, van sekseongelijkheid tot cancelcultuur. Blanchett speelt een in Chili vermaarde topdirigent van een gerenommeerd Duits orkest die op de piek van haar roem is, maar dan uit haar ivoren toren dondert. Alles gaat mis, omdat ze zich wellicht niet al te correct heeft gedragen en haar positie heeft misbruikt.

‘Maar Tár is daarnaast, vond ik, een heel mooi portret van de gesloten omgeving waarin zo’n topdirigent opereert. Om de dirigent staat allereerst een kliek van behoorlijk volgzame, maar ook eigenzinnige muzikanten. Zij weten één ding zeker: de wil van de dirigent is altijd wet. Zij staan de dirigent toch toe om bepaalde overtredingen te begaan. Een vrij wonderlijke en ongezonde hiërarchie: de mensen die onderdanig zijn dragen bij aan die rare bubbel waarin hun leider, Lydia Tár, verkeert.

‘Als kijker kun je je na afloop daardoor voorstellen hoe je verandert als je maar lang genoeg aan de top zit, en dat de neiging om je als een dictator te gedragen wordt gevoed door de omstandigheden waarin je als dirigent verkeert. En tja, Cate Blanchett is daarnaast fenomenaal als Tár. Het lijkt me toch wel heel vreemd als ze hier geen Oscarnominatie voor krijgt.’

Tot slot: heb je een laatste titel die je verraste en wil aanraden?

‘Ja, Athena van Romain Gavras, net als Blonde een Netflixfilm, al vanaf 23 september te zien. Ladj Ly, schrijver van deze film, regisseerde eerder de banlieufilm Les Misérables. Athena verbeeldt een opstand in de Franse buitenwijken als een soort Griekse oorlog, de politie tegenover de jongeren.

‘Het draait allemaal om de openingsscène, een minutenlange scène gefilmd als één doorlopend shot waarin Gavras zo’n buurtopstand filmt als een oorlogsfilm. Ongelooflijk, je weet niet wat je ziet. Er gebeurt zó veel: je ziet kogels, politiebusjes, een hele wijk die gebarricadeerd is als ware het een middeleeuws fort. De camera zoeft door dat geweld heen, er is zoveel beweging en dynamiek. Je vraagt je echt af: hoe dóén ze dat? Iedereen die dit ziet, ook mensen thuis op de bank, zal overdonderd zijn.’