Naar de Matthäus zulk een mateloos verlangen: vertolkers van dit geliefde muziekstuk staan te popelen

Het Collegium Musicum Traiectum speelt de Matthäus-Passion onder leiding van Gilles Michels in de Grote of Mariakerk in Meppel. Beeld Tom Philip Janssen

Langzaamaan dooft het geluid van de luidklokken. Drie seconden lang is het muisstil, als de laatste, zachte klokklank in de akoestiek van de Grote of Mariakerk van Meppel is opgelost. En dan begint dat motortje te lopen – pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom –, onder klaaglijke blazerslijnen; het kinderkoor op de oostelijke galerij wacht gespannen op zijn inzet. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen – eindelijk klinkt weer het openingskoor uit de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Na twee doffe coronajaren is ze waarlijk opgestaan.

Voor Gilles Michels (60), dirigent van het jonge Utrechtse gezelschap Collegium Musicum Traiectum, is het zijn eerste Matthäus sinds het begin van de pandemie. ‘Ik heb in de dertien jaar daarvoor altijd wel een of meerdere Matthäussen gedirigeerd’, zegt hij. Ook voor de meeste zangers en instrumentalisten hier is het een stuk dat ze elk jaar willen, zelfs van zichzelf móéten uitvoeren in aanloop naar Goede Vrijdag, als Jezus’ kruisdood wordt herdacht. Als iets blijkt vanmiddag in Meppel, is het hoezeer iedereen het stuk heeft gemist.

Bijzondere overlap

De bijna 300 jaar oude Matthäus-Passion (1727 of 1729) is weliswaar Duits tot en met, het is ook Nederlands nationale troetelstuk. In 1870 – relatief laat – werd het voor het eerst op Nederlandse bodem (in Rotterdam) uitgevoerd. In 1899 begon de dirigent Willem Mengelberg aan zijn traditionele, zeer grootschalige, met pathos doordrenkte uitvoeringen met zijn Concertgebouworkest. Als reactie daarop werd de Nederlandse Bachvereniging opgericht, die een soberder uitvoeringsstijl voor ogen had: Bachs muziek hoorde om te beginnen te klinken in een kerk (dat werd de Grote Kerk van Naarden), niet in een concertzaal.

Steeds meer oratoriumverenigingen – grote koren, speciaal opgericht voor grootschalige gewijde muziek – zetten het jaarlijks op hun lessenaars. Sindsdien zijn er in Nederland Matthäussen in allerlei soorten en maten, zijn er dirigenten en specialisten die om hun interpretaties worden bewonderd of vervloekt. Voor vele professionals in de barokmuziek is de passietijd de periode waarin zij een derde van hun jaarinkomen bij elkaar spelen. Zangers van professionele koren kunnen in deze periode schitteren als solisten. Maar vooral bijzonder aan de Matthäus-traditie, is de overlap van uitvoerders en luisteraars: bij een Matthäus is er altijd een aanzienlijk deel van het publiek dat het stuk ooit heeft gezongen of gespeeld.

Helende traditie

Volgens ZingMagazine, dat ieder jaar een ‘Passiebarometer’ bijhoudt en turft hoe vaak het stuk wordt gespeeld, is de passietraditie helende. Dit jaar zijn er meer dan 200 passies, waarvan 80 procent bestaat uit Matthäussen en 20 procent uit Bachs Johannes-Passion (1724), het kleinere maar oudere zusje. Alleen al het Bach Choir & Orchestra of the Netherlands van Pieter Jan Leusink voert het stuk 34 keer uit.

Maar op het oude niveau zijn we nog niet. Volgens het blad zijn er 112 passies minder dan er geprogrammeerd stonden voor 2020 (maar waarvan er weinig doorgingen). Het gaat vooral ten koste van de alternatieve passies, kindervarianten en andere bewerkingen. Iedereen snakt weer naar het echte, grote werk, blijkt ook wel uit de bezettingscijfers van de zalen. Al is het publiek dat weer op klassieke muziek afkomt nog wat afwachtend, voor de Matthäussen zitten de zalen en kerken weer vol.

Zo ook in Meppel, waar alle 280 stoelen bezet zijn. Maar hoe goed we corona nu ook proberen te negeren, het virus is er nog. Ik lees de namen van de deelnemers in het programmaboekje en zie dat ongeveer een zesde van de genoemde musici en zangers is vervangen. Ik zou zelf meedoen, maar testte positief voor de tweede repetitie en was nog ziek voor het repetitieweekend. Je draagt geen schuld aan ziekte, toch voelde ik schaamte omdat ik me moest afmelden, omdat ik de organisatie weer moest herinneren aan het virus dat voor zoveel ellende heeft gezorgd – zeker in de koorwereld, die twee jaar praktisch op zijn gat lag.

Klapper

Ieder koor heeft nu een klapper met telefoonnummers voor als er iemand uitvalt. De lange zaalrepetitie vandaag was dan ook nodig, zegt fluitist Marloes Biermans: ‘We zijn niet één keer met alle blazers bij elkaar geweest.’ Dirigent Gilles Michels probeert zo min mogelijk aan corona te denken. ‘Anders word je wanhopig’, zegt hij. ‘Het is doodeng dat iets waaraan je lang gewerkt hebt ineens niet door kan gaan.’

Hoe is hij de coronaperiode doorgekomen? Michels: ‘Sommige ensembles hebben mij doorbetaald, dat was fijn. Maar de stilte was niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik dacht: kan ik het nog wel, dirigeren? Ik vind het triest, maar ook dapper dat veel van mijn collega’s hebben besloten zich om te scholen. Op een gegeven moment dacht ik: moet ik niet ook een ander vak leren? Maar dan zou ik 65 zijn als ik daar klaar mee ben. Ik heb veel gewandeld, dat hielp, en ben weer muziekles gaan geven op een lagere school.

‘Door die gedwongen pauze kijk ik nu wel weer met een frisse blik naar de partituur. Ik lees de muziek door en denk: wat raar eigenlijk, waarom deed ik dat altijd zó, waarom nam ik dat tempo zo snel? Wat ik heel fijn vind, is dat je ziet dat iedereen zo graag weer wil zingen. Het leuke aan amateurs is dat ze liefhebbers zijn.’

De liefhebbers zijn met velen. Voor corona zongen er volgens Koornetwerk Nederland ongeveer 1 miljoen Nederlanders in koorverband, zang in kerkdiensten niet meegerekend. Maar hoe staat het er nu voor? Daphne Wassink, voorzitter van de korenkoepel, is gematigd positief. ‘We zijn veel zangers kwijtgeraakt’, zegt Wassink. ‘Zeker 25 duizend zangers. Daar kun je 600 koren mee vullen. En dan heb ik het alleen al over de koren die bij ons zijn aangesloten en waarvan we de ledenaantallen doorkrijgen.’

Veel koren pakken de draad weer op. ‘Maar er zijn ook besturen die de handdoek in de ring gooien. Juist nu er wat kan, zijn ze uitgeput. Bij veel koren is de kas aardig leeg, dan ga je grote producties mijden. Maar mijn indruk is dat de Matthäus weer enorm leeft, dat is echt heel positief. Ik ga de Matthäus zelf ook weer zingen, met een projectkoor in Deventer. Met uitzondering van de afgelopen drie jaar heb ik de Matthäus sinds 2000 vijf keer per jaar gedaan.’

Nederlandse Matthäusbubbel

Wie naar de hoge aantallen Matthäus-uitvoeringen en koorzangers kijkt, kan vaststellen dat er een aanzienlijke bubbel is in Nederland van Matthäus-kenners, een bubbel van mensen die alle inzetten kunnen dromen, in hun slaap koralen zingen, en die als ze in Duitsland een broodje Bratwurst bestellen dat nog doen in het Duits van de Lutherbijbel, de taal van Bach.

Tekenend is ook de mate waarin zangers en musici er in de passietijd mee bezig zijn. Een uitvoering duurt gemiddeld zo’n 160 minuten, de pauze niet meegerekend. Bedenk dat de meeste zangers het stuk meerdere keren uitvoeren, dat er meerdere repetities aan voorafgaan, dat de muziek vervolgens nog wekenlang in je hoofd doorgaat, en je begrijpt dat dit anker in het jaar voor de Matthäus-minnenden misschien wel groter is dan dat van Kerst – twee diners en een eventuele kerkdienst – of Pasen – de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar, maar voor velen toch vooral een ontbijt. En juist dat anker hebben zij, hebben wíj, moeten missen.

Uitvallers door besmettingen of niet, het anker is terug. Daphne Wassink: ‘Het is een jaarlijkse verrijking. Ik blijf dingen ontdekken, echt bij iedere uitvoering, zo goed is die muziek.’

De vraag is of de parallelle samenleving van Bach-volgelingen het stuk inmiddels niet beter kent dan de componist zelf. Bach moet zijn eigen stuk slechts vier keer hebben geleid. Dat is dertig keer minder dan Pieter Jan Leusink dit jaar.

Ook Rebecca Blom haalt de componist in, al zingt de sopraan het stuk dit jaar voor het eerst. Meppel is de vierde van acht uitvoeringen met twee koren; de volgende halte is een concert in Coevorden. ‘Ik was een Matthäus-maagd’, lacht ze. ‘Gelukkig kende bijna iedereen bij Collegium Musicum het stuk al. Ik heb uitvoeringen gekeken van Simon Rattle en van de Bachvereniging. Ik moest toch weten waar ik het over heb. Nu ken ik het uit mijn hoofd. Ik ga het volgend jaar zeker weer doen.’