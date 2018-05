Naaktportret Modigliani geveild voor ruim 157 miljoen dollar, geen record

De verwachtingen waren vooraf hooggespannen. Een prachtig naakt van de razend populaire Italiaanse schilder Amedeo Modigliani (1884-1920). En dat op een op hol geslagen kunstmarkt waar de laatste maanden het ene record na het andere wordt gebroken. Toch heeft het schilderij Nu couché (sur le côté de gauche) op een veiling bij Sotheby’s in New York ‘slechts’ 157,2 miljoen dollar opgebracht (131,8 miljoen euro).

Het bedrag was niet eens een record voor een doek van Modigliani, die na een leven van armoede, drank en vrouwen op 35-jarige leeftijd in Parijs overleed. In 2015 werd een ander naakt van de Italiaanse schilder, Nu couché , aan een Chinese multimiljonair verkocht voor 170 miljoen dollar.

Toch is de 157,2 miljoen dollar die voor Nu couché (sur le côté de gauche) werd betaald de op drie na hoogste prijs die ooit op een veiling voor een kunstwerk is betaald. En twee records brak het geveilde schilderij in elk geval wel: Sotheby’s had voorafgaande aan de veiling de waarde van het werk geschat op 150 miljoen dollar. Dat was de hoogste pre-veilingwaarde ooit. En de opbrengst van Nu couché (sur le côté de gauche) is wel het hoogste ooit van een werk dat door Sotheby's is geveild.

Grootst

Modigliani schilderde tussen 1916 en 1919 maar liefst 22 liggende en dertien zittende naakten. Nu couché (sur le côté de gauche), een naakte vrouw die over haar schouder kijkt terwijl ze op haar linkerzij ligt, is het grootste dat hij ooit schilderde: 147 bij 90 centimeter.

Het schilderij uit 1917 hing begin dit jaar nog op Modigliani’s bewierookte overzichtstentoonstelling in Tate Modern in Londen. Het stond toen ook op de voorkant van de tentoonstellingscatalogus. Het anonieme model kreeg volgens de overlevering 5 francs per dag voor haar diensten. Daarnaast werd Modigliani’s galeriehouder vervolgd omdat de afbeelding ‘onzedig’ zou zijn.

Eigenaar

Wie de nieuwe eigenaar is van Nu couché (sur le côté de gauche), is niet bekendgemaakt. Het doek was tot nu toe in bezit van de Ierse miljardair en paardenfokker John Magnier. Hij zou het voor minder dan 30 miljoen dollar hebben aangeschaft in 2003. Nu startten de biedingen bij 125 miljoen dollar en kon de veilingmeester van Sotheby’s al na zeven biedingen afhameren op 139 miljoen dollar. Met aankoopkosten komt dat neer op een bedrag van 157,2 miljoen, iets boven de geschatte pre-veilingwaarde.

Na afloop van de veiling bij Sotheby’s merkte de kunstcriticus van The New York Times terecht op dat 157 miljoen dollar een flink bedrag is, maar bepaald geen opzien zal baren onder kunstverzamelaars. Zeker niet na recente spektakelstukken als de verkoop van de Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, dat 450 miljoen dollar opbracht, en de Rockefeller-collectie die met 830 miljoen dollar als de duurste private collectie ooit de geschiedenisboeken is ingegaan.