Na zes jaar stilte verrast Stromae de wereld met een pakkende nieuwe single: ‘Proost, voor iedereen!’ ★★★★☆

Stromae - Santé / Albumhoes

Paul Van Haver, de echte naam van Stromae, brak tien jaar geleden door met enorme hits als Alors on danse, Formidable en Papaoutai. Zijn unieke mix van elektronische beats met hiphop en Frans chanson ging de wereld over, en Stromae trad onvermoeibaar op met verbluffende visuele spektakels, tot in het New Yorkse Madison Square Garden.

In 2015 kwam zijn laatste single Quand c’est? uit, daarna werd het stil. Stromae verscheen nog zelden in het openbaar en in schaarse interviews liet hij weten te kampen met een breekbare geestelijke gezondheid. Hij richtte een modemerk op en schreef in 2018 nog wel het liedje Défiler, voor gebruik op de catwalk. Maar in België werd toch gevreesd dat Stromae door een burn-out voor onbepaalde tijd verloren was voor de pop.

De single Santé moet zijn volgers nieuwe hoop geven, en niet alleen vanwege de inhoud. In het nummer heft Stromae het glas op het leven van iedereen, maar vooral de mensen op wie niet zo vaak wordt geproost. Van verplegers tot vrachtwagenchauffeurs, op iedereen die door pijn wordt gekweld en verder weinig te vieren heeft: ‘Proost, voor iedereen die géén glas in de hand heeft.’

Toch is Santé bepaald geen cynisch of neerslachtig lied. Stromae mengt de eerbiedwaardige Franse liedkunst opnieuw met een meeslepende dancebeat, die door een listige vertraging in het ritme een pakkende groove krijgt. Hij pikt klankkleuren op uit heel de wereld, van Latijns-Amerikaanse slaggitaren tot klassieke Afrikaanse rumba, en een ondefinieerbaar maar aangenaam fluitgeluid dat de single uit duizenden herkenbaar maakt, want typisch Stromae.

Santé verscheen vrijdagochtend vroeg op de streamingplatforms. Op het YouTubekanaal van Stromae, dat nog altijd ruim vijf miljoen abonnees telt, werd voor vrijdagmiddag ook vast een officiële videoclip bij het nummer aangekondigd. Daarmee is de terugkeer bezegeld, en er volgt meer: Stromae werkt naar verluidt aan een nieuw album en heeft al aangekondigd volgend jaar een aantal grote festivalpodia te betreden.

Stromae

Santé

Pop

★★★★☆

Universal