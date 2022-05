Na verloop van tijd beginnen de gezangen van het Tiburtina Ensemble saai en roerloos te klinken ★★★☆☆

Het Tiburtina Ensemble. Beeld Vojtech Havlík

Vrijdagavond staan zeven vrouwen in een rij op het altaar van de 11de-eeuwse Pieterskerk in Utrecht. Zacht en hoog vullen hun kelen de koele ruimte met middeleeuwse muziek uit de tijden van Karel de Grote en keizer Karel IV. Het is een concert van het Seizoen Oude Muziek door het Tsjechische Tiburtina Ensemble. Het enige dat herinnert aan de 21ste eeuw zijn de paars en oranje uitgelichte gewelven en een camera op statief.

Met sierlijke armbewegingen laat sopraan en harpist Barbora Kabátková, leider van het ensemble, de vrouwenstemmen engelachtig rondcirkelen. Ze zingen gregoriaans zoals dat in de 14de eeuw klonk in de kathedraal van de Praagse burcht. Karel IV, koning van Bohemen, keizer van het Heilige Roomse Rijk en cultureel ontwikkelde levensgenieter, betuigde zijn respect aan voorganger en naamgenoot Karel de Grote. Diens verdienste op het gebied van kerkmuziek was het doorvoeren van uniformiteit wat betreft gregoriaanse gezangen in de katholieke kerk.

Alle ingrediënten zijn er voor een verheffende ervaring. Die blijft helaas uit. Individueel is een aantal zangeressen minder sterk; solistische passages klinken te dun. De sobere Pieterskerk versterkt het effect van de kenmerkende kwartparallellen; in onze oren oosters en ontaard. Het geluid van de twee Gotische harpen roept in eerste instantie de associatie op met lang vervlogen tijden. Maar na verloop van tijd beginnen de harpjes vooral geknepen en de gezangen saai en roerloos te klinken.

Een andere teleurstelling is dat sopraan Hana Blazíková, graag geziene solist bij zowat alle grote barokensembles, alleen harp speelt en niet zingt. Een gemis.