Na twee jaar zonder voelt Pinkpop als reünie van generaties. ‘We zijn hier voor de emoties’

Pinkpop op vrijdagmiddag: schuilen voor de zon op het middenterrein. Beeld Daniel Cohen

Pinkpop en het weer hadden vaker ruzie – logisch ook: in ruim vijftig jaar festivalgeschiedenis zit het weleens tegen. Justin Bieber speelde in 2017 in een wolkbreuk en in 2014 probeerde hevig noodweer het Megaland te Landgraaf leeg te vegen tijdens een show van Metallica. Het hoort erbij.

De warmte van vrijdag en zaterdag in Limburg is ingecalculeerd: de organisatie zag de hoge temperaturen aankomen. Het KNMI gaf voor de tweede festivaldag een waarschuwing af met een code geel, voor hitte tot 35 graden en smog. Dus kondigde het Pinkpopmanagement eerder deze week maatregelen af. En juist die maatregelen vormden vrijdag, meer nog dan de temperatuur, het gesprek van de dag.

Zo stond bij de afhaalpunten voor gratis water een enorme rij, pal in de zon. Het is op Pinkpop niet toegestaan zelf water mee te nemen, zelfs een lege fles met dop mag het terrein niet op. Daarom was het dringen bij de pomp, waar de organisatie plastic zakjes voor aan de riem aanbood om het water in te vervoeren. Met Pinkpoplogo. Kosten: anderhalve munt, 5 euro. Het leidde tot een stevige klaagzang.

Met speciale zakjes water voor aan de riem gaat de Pinkpoporganisatie de hitte te lijf. Kosten: 1,5 munt, oftewel 5 euro. Beeld Daniel Cohen

Er viel meer te mopperen. Bij de ingang stonden bezoekers lang in de rij voor het polsbandje, opnieuw zonder een streepje schaduw. Van witte tenten tegen regen of zonneschijn, zoals onlangs bijvoorbeeld neergezet vanwege de wachtrijen buiten Schiphol, geen spoor.

Toch was het plezier er op de weide niet minder om, al vanaf de eerste shows. Pinkpop is nu eenmaal de klassieker in het Nederlandse festivalaanbod en een ontmoetingsplaats voor de generaties die ermee zijn opgegroeid. Na twee jaar zonder voelt de editie van 2022 als een reünie. En ook de nieuwe generaties spreidden vrijdag met liefde hun dekentjes uit op het enorme terrein tussen de hoofdpodia in. Klaar voor Twenty One Pilots en Greta Van Fleet.

Twee grote open podia aan elke kant van de weide

De indeling van het Pinkpopterrein is dit jaar stevig op de schop gegaan. De artiesten op de twee grootste open podia kijken elkaar aan, en het publiek zit ertussen. Eindigt een show aan de ene kant, dan begint direct een optreden aan de overzijde. Dat levert leuke voordeeltjes op. De BN’ers moeten hun aan- en afkondigingen razendsnel afwerken, want na de laatste noten van de ene act komen gelijk de openingszetten van de andere. Het scheelt een hoop geklets en van die mededelingen die je kunt dromen: ‘Denk eraan, drink genoeg water. En smeer je in.’

Voor de dekentjesmensen op het veld is de nieuwe indeling ook fijn: ze hoeven zich na een show alleen maar om te draaien voor het volgende programma. Bij 35 graden is iedere stap er één teveel, dus tel uit je winst.

De vernieuwing haalt wel wat beweging uit het festival. Voorheen legde je kilometers af om je favoriete acts te zien. Al wandelend liep je tegen leuke dingen aan, of uit het oog verloren vrienden, of onsmakelijke taferelen bij de bar. De nieuwe opstelling geeft het festival een wat statischer karakter, al valt bij de twee kleinere podia nog genoeg te ontdekken.

Grootst denkbare namen, aanstormende bandjes

De programmering voor deze editie is classic Pinkpop. Op het affiche van 2022 staan de grootst denkbare namen uit vooral het oudere rockcircuit (Metallica, Pearl Jam) naast aanstormende gitaarbandjes, singer-songwriters en vooral ook veel Nederlands aanbod.

Op vrijdag ontpopt zangeres Floor Jansen, bekend van de symfonische metalband Nightwish, zich tot de perfecte gastvrouw. Zij speelt eerst alleen op het tweede podium en brengt een mooie selectie van nieuw werk en oudere solo-liedjes die zij schreef voor bands als After Forever en ReVamp. Haar stem blaast met operakracht over het terrein, en de presentatie van Jansen is ontwapenend.

Twee uur later treedt de zangeres opnieuw aan, dit keer met band Nightwish, op het grootste podium aan de overzijde van het veld. Al past het lekker bombastische maar ook erg aanstekelijke repertoire van deze Finse band prima bij de vrijdagse sfeer, het gaat technisch bepaald niet vlekkeloos. De camerabeelden aan de zijkant van het podium lopen tot gekmakens toe vast, en de microfoon van Jansen valt steeds uit. De zangeres had beter verdiend, bij haar toch wel historische dubbelklapper te Landgraaf.

De afsluiter van vrijdagavond, Metallica. Zanger James Hetfield raakte geëmotioneerd bij het nummer over zijn verslaving. Beeld Ben Houdijk

Ook afsluiter Metallica valt tegen. De Amerikaanse metalgigant lijkt eveneens te zuchten onder tegenslag: het geluid wil maar niet op de rails komen, de bassdrums van Lars Ulrich klinken verschrikkelijk en de stem van James Hetfield heeft het buitengewoon moeilijk bij de vertolking van hits die de band toch al decennialang op de setlist heeft staan, van For Whom the Bell Tolls tot de toegift Master of Puppets.

Toch laat de band ook een memorabel Metallica-moment noteren als frontman Hetfield de zelden live gespeelde ballade Bleeding Me opvoert, moederziel alleen op de catwalk tussen het publiek. Het nummer gaat over de strijd van Hetfield met zijn verslaving: hij ging in 2019 opnieuw naar een kliniek, waardoor zijn band optredens moest afzeggen. In de finale van het nummer zingt Hetfield zijn tekst met een verstikte stem, terwijl de riff op zijn gitaar het Megaland aan flarden scheurt: ‘I’m pushing to stay with something better.’

Daarna spreekt hij het publiek toe, om het toch maar even uit te leggen. ‘Sorry, maar dit nummer raakte me ineens hard. Ik ben even emotioneel. Maar goed, daarvoor zijn we tenslotte hier. Voor de emoties.’