Na meer dan 400 uitvoeringen van de ‘Matthäus-Passion’ is ­Leo van Doeselaar het stuk nog steeds niet zat

Leo van Doeselaar. Beeld Donald Bentvelsen

Hoe vaak Leo van Doeselaar (68) Bachs Matthäus-Passion heeft gespeeld? ‘Daar probeer ik ook achter te komen, maar ik kan mijn oude agenda’s nergens meer vinden’, zegt de organist. ‘Alleen al met de Bachvereniging deden we hem eerst een keer of acht per jaar, dat werd steeds meer, tot veertien keer. Ik moet hem meer dan 400 keer hebben uitgevoerd.’

Voor Van Doeselaar is het ‘het einde van een tijdperk’. Voor de vaste bezoekers van de Nederlandse Bachvereniging ook: hij is bezig aan zijn laatste reeks uitvoeringen van de Matthäus-Passion bij het ensemble. In 1981 kwam hij als koorbegeleider aan de piano bij het gezelschap, een jaar later nam hij in de Naardense Matthäus-uitvoeringen achter het orgel plaats. Op 8 april in de Grote Kerk in Naarden, op Stille Zaterdag, wordt het echt zijn allerlaatste.

Over de auteur

Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek bij de Volkskrant. Hij publiceerde onder meer het boek Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek.

‘Mijn opvolger, Matthias Havinga, wordt al ingewerkt’, zegt hij. ‘Matthias heeft de eerste helft van de uitvoeringen gedaan. Ik wilde er als Zeeuw in Aardenburg (zaterdag, red.) graag nog eens bij zijn, daar is de sfeer altijd bijzonder. Het is alsof heel Zeeuws-Vlaanderen daar in de kerk zit. Na afloop is het helemaal stil.’

Metamorfosen

Van Doeselaar is het lid dat het langst bij de Bachvereniging betrokken is – en maakte meerdere metamorfosen mee. Toen hij erbij kwam, was er nog een groot koor, onder leiding van Charles de Wolff. Die kwam in conflict met het bestuur, waarna hij besloot zelfstandig verder te gaan. Bijna alle zangers schaarden zich achter De Wolff en gingen in Leiden verder als het Bachkoor Holland.

‘Toen kwam ik thuis na een vakantie en had ik twee berichten op mijn antwoordapparaat staan’, zegt Van Doeselaar. ‘Van De Wolff en van het bestuur, die allebei met mij verder wilden. Maar ik was zo benieuwd naar die historische beweging dat ik gebleven ben. Er werd een barokorkest op oude instrumenten opgericht. Daarvoor werd altijd het Residentie Orkest ingehuurd.’

Die ‘pioniers’ verdwijnen langzaamaan. Ook cellist Lucia Swarts speelt haar laatste ronde uitvoeringen. ‘Voor je 69ste moet je het stokje doorgeven. Dat vind ik goed, hoor. Ik zie te veel leeftijdsgenoten die altijd maar door willen gaan. De jongere generatie moet ook de kans krijgen. Maar het voelt tegelijkertijd een beetje als een afscheid terwijl ik pas op de helft van mijn leven ben. We zijn met de continuo-sectie zo’n hechte groep.’

Basso continuo is de barokke praktijk dat bespelers van toetsinstrumenten (klavecimbel, orgel) en lage strijkers (cello, contrabas) samen, in Van Doeselaars woorden, ‘het chassis vormen’ in een uitvoering. Voor de klavierspelers is niet alles precies uitgeschreven: boven de basnoten staan cijfers (voor de noten ‘bovenop’ de basnoot) zodat de musici wisten welke akkoorden er moesten klinken, maar er werd ook een beroep gedaan op de smaak van de speler.

Leo van Doeselaar. Beeld Eduardus Lee

‘Daardoor heb je als organist of klavecinist de meeste vrijheid. En daardoor blijft het leuk, je speelt hetzelfde stuk steeds anders. Ik kan ook elke keer een andere haan doen (de haan die kraait als Petrus Jezus verloochend heeft, wordt geïmiteerd op het orgeltje, red.). Al is Bach juist in de Matthäus-Passion ongelooflijk nauwkeurig geweest. In cantates zijn er vaak niet eens van die cijfers, dan moet je zelf aan de hand van andere partijen uitzoeken wat de akkoorden zijn en zien hoe je het invult. Dat vond ik heerlijk om te doen: met klavecinist Siebe Henstra scanden we dan onze partijen en wisselden we ideeën uit.

‘Als organist in een barokensemble probeer ik zowel dienend te zijn, de ligging van akkoorden te ondersteunen, als te stimuleren. Ritmisch vooral. Je moet soms het voortouw nemen, maar dan zonder dat iemand het merkt. Met Lucia Swarts, met Siebe, maar ook met Robert Franenberg (contrabassist, red.) speel ik al 25 jaar samen, we weten precies wat we doen. Shunse Sato (vertrekkend artistiek leider, red.) noemde ons ‘de banda’. Het duurt even voordat je samen zo organisch weet te swingen. Het is toch een beetje alsof je iemand uit een jazztrio vervangt.’