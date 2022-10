Na het luisteren naar ‘Fixdit’ wil je meteen naar de bieb ★★★☆☆

Podcast Fixdit Beeld Podcast Fixdit

Andreas Burnier (1931-2002) was een geprezen schrijfster, gold als een inspiratie voor Joke Kool Smit en andere feministen, was opiniemaker en hoogleraar criminologie en wordt veelal gekenschetst als de schrijver en denker die haar tijd ver vooruit was, maar nooit bekend werd bij het grote publiek.

Kolfje naar de hand van de podcast van Fixdit, een collectief van Nederlandse en Vlaamse hedendaagse schrijfsters die genderongelijkheid in de letteren aan de kaak stellen en de canon willen uitbreiden. Samen met het literaire tijdschrift De Gids bespreekt Fixdit elke twee maanden een klassieker van een vrouwelijke auteur. Eerder afleveringen gingen over onder anderen Carry van Bruggen, Ida Simons en Anna Blaman.

In de aflevering over Andreas Burnier praat presentator Jannah Loontjens met letterkundige Yra van Dijk, Burnier-biograaf Elisabeth Lockhorn en met Yoeri Albrecht, die bevriend was met Burnier. Voor wie houdt van boekenpraat in smeuïge oneliners, hapslikweginzichten en een plotuitleg die in een tweet past: dit is niet uw podcast.

Fixdit rekent gelukkig op luisteraars die van lezen houden: besproken wordt hoe het werk werd ontvangen, wat destijds de reikwijdte van Burniers debuut Een tevreden lach (1965) was en waaraan het anno 2022 zeggingskracht ontleent. Ter illustratie lezen de gasten fragmenten voor, vergelijken ze het werk met dat van tijdgenoten en met huidige publicaties, en wegen ze taalgebruik, verhaalstructuur en denkwereld van Burniers werk.

Bijna zestig jaar na haar debuut staat Burnier evengoed weer volop in de belangstelling. Metselaar van de wereld, de biografie die Elisabeth Lockhorn over Burnier schreef is opnieuw uitgegeven, Ronit Palache stelde recentelijk een bloemlezing samen van haar werk, Elk boek is een gevaar. Vaak, en ook in de podcast, wordt daarbij gewezen op het feit dat Burnier leefde met de zekerheid in het verkeerde lichaam te zijn geboren. Volgens de gespreksgenoten is het gendervraagstuk een belangrijk, maar over het hoofd gezien thema in haar werk. Met dank aan ‘recensenten die niet wijzen op de kern van dit oeuvre’, vindt Van Dijk.

Jammer dat er niet nog wat langer wordt ingegaan op Burniers ‘stilistische brille’, want Lockhorns notie dat kenmerken van Burniers pionierswerk nu te vinden zijn in de stijl van huidige sterschrijvers als Maggie Nelson en Rebecca Solnit, maakt nieuwsgierig. Net als de opmerking dat hedendaagse auteurs als Nina Polak, Rosanne Hertzberger, Ianthe Mosselman en Tobi Lakmaker liefhebbers zijn. Dan wil je na drie kwartier luisteren meteen de fiets op, naar de bieb.