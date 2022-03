Na het boek en de film maakt Ivo van Hove nu een theaterversie van ‘The Shining’

Jack Nicholson in de film ‘The Shining’ (1980).

Ivo van Hove, directeur van Internationaal Theater Amsterdam, regisseert in Londen een theaterversie van Stephen Kings The Shining (1977). De voorstelling speelt vanaf januari 2023 op het West End en vervolgens op Broadway in New York. Producent Sonia Friedman bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met de Amerikaanse acteur Ben Stiller voor de hoofdrol.

De verfilming van Stanley Kubrick uit 1980, met een diabolische Jack Nicholson in de hoofdrol, wordt beschouwd als een van de beste horrorfilms ooit. The Shining gaat over Jack Torrance, aspirerend schrijver met een alcoholprobleem. Hij krijgt een baantje als winterconciërge in het afgelegen Overlook Hotel in de besneeuwde Colorado Rockies, waar hij met zijn vrouw en 5-jarige zoontje Danny zijn intrek neemt.

De vorige conciërge verloor in het hotel eerder zijn verstand en vermoordde er zijn gezin. Jacks zoontje Danny beschikt over verontrustende telepathische gaven en algauw lijkt het in het hotel ernstig te spoken – of is het enkel Jack Torrance die langzaam doordraait? Dan raakt het gezin ingesneeuwd en volledig afgescheiden van de buitenwereld. Dat kan natuurlijk niet goed gaan, en dat gaat het ook niet.

Ondanks het succes was Stephen King minder te spreken over Kubricks verfilming. Hij vond diens versie ‘te kil en te klinisch’, en vond Nicholson als Torrance ‘veel te vroeg op de rand van waanzin verkeren’. Toch staan de beelden en geluiden van de kleine Danny die op zijn driewieler door de dreigend lege hotelgangen racet (tapijt – linoleum – tapijt) in het collectieve geheugen gegrift. Het was ook Kubrick die bedacht dat Jack dag in dag uit dezelfde zin op zijn typemachine tikt: ‘all work and no play makes Jack a dull boy’ – tientallen pagina’s vol; het definitieve bewijs van zijn waanzin.

Ivo van Hove zal zich voor de bewerking meer op het oorspronkelijke boek dan op de film baseren. De Britse toneelschrijver Simon Stephens, bekend van onder meer het bekroonde Sea Wall en de succesvolle theaterversie van The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, bewerkt de roman voor toneel. De repetities voor de voorstelling beginnen waarschijnlijk dit najaar.

Deze week gaat van Van Hove op West End The Human Voice in première, naar Jean Cocteaus La Voix Humaine, met in de hoofdrol de veelgeprezen actrice Ruth Wilson. Het is haar tweede samenwerking met Van Hove sinds Henrik Ibsens Hedda Gabler (2017), waarvoor Wilson werd genomineerd voor een Olivier Award.