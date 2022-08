Na het album Kingmaker kan het liedjestalent van Tami Neilson niemand meer ontgaan ★★★★☆

Tami Neilson: Kingmaker Beeld rv

De Canadese Tami Neilson, tegenwoordig opererend vanuit Nieuw-Zeeland, was na haar vorige album Chickaboom! al iemand om goed in de gaten te houden. Dat is nu niet meer nodig: met opvolger Kingmaker heeft de zangeres zichzelf definitief naar de voorgrond van het americanatoneel geschoven. Het liedjestalent van deze vrouw kan niemand meer ontgaan.

Nielson blijft schatgraven in de Amerikaanse tradities vanaf de jaren vijftig. Maar ze gaat ver voorbij de rock-’n-roll- en countrynostalgie. In Baby, You’re a Gun hoor je weliswaar westernkitsch en Ennio Morricone, maar wat zingt Neilson deze droefgeestige ballade prachtig en van verlekkerde smart doortrokken, naast een dik maar stijlvol strijkorkest.

In de stompende bluegrass-track King of Country Music zingt Neilson gevat en zelfverzekerd over haar al lange en niet altijd makkelijke carrière: ‘Ain’t gonna hear me on no radio station, that’s okay. I tend to get above my station anyway.’

Tami Neilson

Kingmaker

Roots

★★★★☆

Outside Music/ V2