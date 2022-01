Na haar succesvolle musicalavontuur is Anaïs Mitchell gelukkig weer terug bij de pop ★★★★☆

Ineens was ze daar weer: vorig jaar dook de Amerikaanse liedjesschrijver Anaïs Mitchell op in enkele liedjes van het album How Long Do You Think It’s Gonna Last? van Big Red Machine. Een vriendenclub rond Justin Vernon (Bon Iver) en Bryce en Aaron Dessner van The National. Mitchell hing al langer bij dat groepje muzikanten, dat in 2020 Taylor Swift een nieuw, meer indiegeoriënteerd geluid gaf.

MItchell was de laatste jaren vooral bezig met haar musical Hadestown, over de Griekse mythe rond Orpheus en Eurydice. Die schreef ze in 2010 en bracht haar in 2019 naar Broadway, resulterend in acht Tony Awards.

Van nieuwe liedjes maken kwam even niet zoveel, maar daar is nu haar zevende album Anaïs Mitchell, het eerste in tien jaar, gemaakt met onder meer Josh Kaufman (met wie ze ook deel uitmaakt van het folktrio Bonny Light Horseman) en Aaron Dessner. Tien wonderschoon gearrangeerde liedjes die zich in de kraakheldere productie van Kaufman begeven tussen folk, country en pop. Mitchell schreef de liedjes grotendeels tijdens de pandemie en eigenlijk gaan ze allemaal over haar vertrek uit Brooklyn in 2020, hoogzwanger van haar tweede dochter, om zich op haar geboortegrond in Vermont te vestigen.

De zweverige distortiongitaren en melancholieke pianonoten zetten in Brooklyn Bridge de toon. Mitchell zingt prachtig, met een wat kinderlijke, sprookjesachtige stem, soms dromerig als een jonge Rickie Lee Jones. Over de Brooklyn Bridge vertrekt ze met gezin en ongeborene richting het noorden, waar ze in de liedjes die volgen haar leven overdenkt. Bright Star, Backroads en Watershed zijn poëtisch mooi geladen nummers. De begeleiding is eveneens van grote schoonheid.

In alles is Mitchell gegroeid en ze is ook overtuigender gaan zingen sinds haar laatste album Young Man in America (2012). Het is fijn voor de musicalwereld dat ze in 2019 een nieuwe naam konden verwelkomen, maar voor popliefhebbers is het te hopen dat ze niet nog tien jaar wacht met nieuwe liedjes opnemen.

Anaïs Mitchell Anaïs Mitchell Pop ★★★★☆ BMG